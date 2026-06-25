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Правительство передало "Укрзализныце" три арестованных тепловоза белорусской железной дороги

Арестованные белорусские тепловозы начнут работать на украинской железной дороге
Арестованные белорусские тепловозы начнут работать на украинской железной дороге

Кабинет министров передал в управление "Укрзализныци" три арестованных тепловоза, принадлежащих государственному объединению "Белорусская железная дорога".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Подвижный состав будет использоваться для нужд украинской железнодорожной инфраструктуры до завершения процессуальных действий в рамках уголовного производства.

Решение принято в соответствии со статьей 21 Закона Украины об АРМА, которая предусматривает особенности управления арестованными активами в исключительных случаях.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Петрук, арестованные активы должны работать в интересах государства, а не простаивать.

Речь идет о тепловозах серии:

  • 2ТЭ10УК №0275;
  • 2ТЭ10У №0083;
  • 2ТЭ10УК №0227.

Правительство отмечает, что технику передают не в собственность, а только в управление "Укрзализныци". Право собственности на активы остается неизменным, как и все процессуальные ограничения, связанные с уголовным производством.

Тепловозы принадлежат государственному объединению "Белорусская железная дорога". Арест на них был наложен определением Голосеевского районного суда Киева от 14 июля 2022 года по делу №752/7998/22.

Напомним, Украина передала в государственную собственность более 25% акций Крюковского вагоностроительного завода, ранее связывавшихся с российским бизнесом. Основанием стало решение суда из-за уплаты более 1,3 млрд грн налогов в бюджет РФ и связи с оборонным сектором России.

Автор:
Татьяна Гойденко