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Уряд передав "Укрзалізниці" три арештовані тепловози білоруської залізниці

Арештовані білоруські тепловози почнуть працювати на українській залізниці
Арештовані білоруські тепловози почнуть працювати на українській залізниці

Кабінет міністрів передав в управління "Укрзалізниці" три арештовані тепловози, що належать державному об’єднанню "Білоруська залізна дорога". 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Рухомий склад використовуватимуть для потреб української залізничної інфраструктури до завершення процесуальних дій у межах кримінального провадження.

Рішення ухвалено відповідно до статті 21¹ Закону України про АРМА, яка передбачає особливості управління арештованими активами у виняткових випадках.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук, арештовані активи мають працювати на користь держави, а не простоювати.

Йдеться про тепловози серії:

  • 2ТЕ10УК №0275;
  • 2ТЕ10У №0083;
  • 2ТЕ10УК №0227.

Уряд наголошує, що техніку передають не у власність, а лише в управління "Укрзалізниці". Право власності на активи залишається незмінним, як і всі процесуальні обмеження, пов’язані з кримінальним провадженням.

Тепловози належать державному об’єднанню "Білоруська залізна дорога". Арешт на них було накладено ухвалою Голосіївського районного суду Києва від 14 липня 2022 року у справі №752/7998/22.

Нагадаємо, Україна передала у державну власність понад 25% акцій Крюківського вагонобудівного заводу, які раніше пов’язували з російським бізнесом. Підставою стало рішення суду через сплату понад 1,3 млрд грн податків до бюджету РФ та зв’язки з оборонним сектором Росії.

Автор:
Тетяна Гойденко