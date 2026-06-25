Amazon вливает 13 миллиардов долларов в Индию для развития искусственного интеллекта

Американская компания Amazon.com Inc. приняла решение увеличить свои запланированные инвестиции в Индию на 13 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры облачных вычислений и технологий искусственного интеллекта в самой обитаемой стране мира, что позволит компании значительно ускорить масштабирование на этом стратегическом направлении.

Новое финансирование расширит мощности дата-центров Amazon Web Services в Мумбаи и Хайдарабаде. В этом году компания увеличит и физическое присутствие в Индии: откроет более 20 новых складов и более 100 пунктов доставки по всей стране.

Глобальные планы к 2030 году

Это решение дополняет предварительное обязательство Amazon инвестировать в экономику Индии более 35 миллиардов долларов к 2030 году.

Таким образом компания присоединяется к своим глобальным технологическим конкурентам, которые пытаются использовать возможности для роста на стремительно цифровизируемом рынке.

Конкуренция на рынке

Несмотря на масштабные финансовые вливания, Amazon до сих пор сталкивается с жестким соперничеством в секторе электронной коммерции страны с населением в 1,4 миллиарда человек. Компания из Сиэтла отстает от платформы Flipkart, которая принадлежит Walmart Inc.

Кроме того, в сегменте мгновенной доставки Amazon уступает местным игрокам, в частности, сервису Blinkit от компании Eternal Ltd. На фоне этого менеджмент Amazon сейчас прилагает согласованные усилия, чтобы наконец набрать необходимые обороты в сфере быстрой коммерции.

С учетом последнего финансового решения, совокупные инвестиции Amazon в Индию за период с 2010 по 2030 год теперь превысят отметку в 88 миллиардов долларов.

Напомним, Amazon инвестирует 10 миллиардов евро для запуска складских роботов из ИИ в Европе. Американский техногигант направит эти средства на модернизацию и расширение своей европейской логистической сети.