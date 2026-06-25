Соя дешевеет в мире: как это влияет на украинский рынок

Мировые цены на сою продолжают снижаться на фоне роста предложения и ожиданий рекордного урожая в сезоне 2026/27. Это уже отразилось на украинском рынке: переработчики начали снижать закупочные цены, а экспортный спрос остается слабым.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Зерновая биржа".

Что происходит с ценами на сою

Мировой рынок сои остается под давлением из-за роста предложения из Южной Америки и ожидания рекордного урожая в сезоне 2026/27. Дополнительным фактором стало падение цен на нефть, что повлекло за собой снижение котировок соевого масла в Чикаго, которое еще несколько недель назад держалось вблизи многолетних максимумов.

На этом фоне за неделю июльские фьючерсы на сою на Чикагской бирже снизились на 1,9% — до 406,8 $/т, что на 6,9% ниже, чем месяц назад. Июльские контракты на соевое масло потеряли 5% за неделю и снизились до 1530 $/т, а с начала июня падение составило 13,7%.

Давление на рынок усиливают и благоприятные погодные условия в США. В преддверии публикации отчета USDA о посевных площадях, который ожидается 30 июня, участники рынка допускают, что фактические площади под соей могут превысить предварительные оценки.

По прогнозу Oil World, мировое производство сои в сезоне 2026/27 МГ может возрасти до 441,2 млн тонн, что на 12 млн тонн больше рекорда 2025/26 МГ (429,2 млн тонн). Ожидается увеличение производства в США – до 121 млн тонн, Китае – до 21,2 млн тонн, Индии – до 10,2 млн тонн, а также в Украине – до 5,63 млн тонн.

В Украине погодные условия остаются благоприятными, однако площади под соей практически не изменились и составляют около 2 млн га, поэтому значительный рост производства в новом сезоне не прогнозируется.

Экспортный спрос на украинскую сою остается слабым. Цены спроса на сою без ГМО со стороны европейских покупателей за неделю снизились еще на 15$/т – до 460–465$/т с поставкой на западную границу. Это связано с понижением цен на соевый шрот на европейском рынке.

Слабый экспорт уже влияет на внутренний рынок. Украинские переработчики снизили закупочные цены на сою с ГМО с уровня 22 500–23 000 грн/т до 22 000–22 200 грн/т или 430–435 $/т без НДС с доставкой на завод.

Цены на сою без ГМО пока удерживаются около 23 000 грн/т, однако дальнейшее снижение стоимости соевого шрота создает дополнительное давление и на этот сегмент.

Цены на украинский соевый шрот также продолжают снижаться: если раньше поставки контрактировались по 400–410$/т, то для июля они уже составляют 385–390$/т.

Дополнительным фактором давления станет старт сезона переработки рапса, традиционно уменьшающего спрос на сою со стороны переработчиков. На этом фоне производителям советуют активизировать продажи остатков старого урожая во избежание дальнейшего снижения цен.

По данным AgRural, площади под соей в Бразилии в сезоне 2026/27 возрастут уже 20-й год подряд и достигнут рекордных 49,006 млн га (+0,9% к предыдущему сезону). Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от погодного явления Эль-Ниньо, которое осенью может повлиять на структуру посевов в зависимости от осадков.

Напомним, Кабмин принял постановление №1570, которое устанавливало ежемесячный мониторинг экспорта сои и рапса со стороны Минэкономики. Для проверки соответствия объемов экспортируемой продукции использовали данные ГАР и выводы Торгово-промышленной палаты (ТПП). При выявлении несоответствий ТПП должна была аннулировать экспертные заключения.