Украинский экспорт в Центральную Азию хотят переориентировать через Азербайджан

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора ГУАМ может помочь Украине диверсифицировать логистику и сформировать новые торговые пути между Европой и Азией в обход России и Ирана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Гусева, после начала полномасштабного российского вторжения, традиционные логистические маршруты для украинского экспорта были существенно нарушены. Часть направлений через территорию России и частично через Иран стала невозможной, опасной или экономически невыгодной.

Особенно это ощущают украинские экспортеры, работающие с рынками Центральной Азии. Поэтому для Украины все большее значение приобретает Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор ГУАМ в рамках развития Срединного коридора.

Азербайджан в этом маршруте является ключевым государством, поскольку через его территорию проходит основной сухопутный и морской путь по направлению Китай – Центральная Азия – Каспий – Азербайджан – Грузия – Черное море или Турция – ЕС.

"Речь идет не только о сокращении зависимости от традиционных путей, но и о формировании новой архитектуры торговли между Европой и Азией, в которой Украина, как традиционно транзитное государство, должна занять важное место", - отметил Гусев.

По его словам, для Украины развитие этого маршрута открывает возможность диверсифицировать логистику, в частности из-за ответвления, которое будет проходить через украинскую территорию.

В то же время посол признал, что маршрут пока не идеальный. Среди проблем остаются тарифы, координация между перевозчиками, пропускная способность портов, быстрота таможенных процедур и согласование цифровых сервисов.

Украина, по словам Гусева, заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном, Грузией, Туркменистаном, Казахстаном и другими партнерами по расширению возможностей Срединного коридора.

Речь идет, в частности, о:

развитие портовой инфраструктуры;

расширение контейнерных перевозок;

цифровизацию документооборота;

гармонизацию тарифной политики;

упрощение пограничных процедур.

Для украинского бизнеса это может означать более быстрый доступ к рынкам Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Также маршрут может открыть дополнительные возможности выхода на рынки Южного Кавказа и Китая.

Гусев предостерег, что этот путь не станет самым дешевым сразу. Однако он отметил другие преимущества маршрута — безопасность, надежность, предсказуемость, скорость и независимость от России.

"В современных геополитических условиях именно эти факторы все чаще определяют конкурентоспособность международной логистики", - отметил посол.

По его словам, в ближайшие годы роль Азербайджана как транспортно-логистического хаба между Европой и Центральной Азией будет расти. Для Украины это создает возможность не только восстановить часть утраченных логистических маршрутов, но и интегрироваться в новые евразийские транспортные цепи, которые будут формироваться независимо от российской инфраструктуры.

Отметим, Азербайджан заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Украиной, в частности, в совместном производстве энергетического оборудования, развитии агропромышленного комплекса и участии в послевоенном восстановлении.