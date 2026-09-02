UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,46

--0,07

EUR

51,54

--0,10

Наличный курс:

USD

44,83

44,72

EUR

52,00

51,83

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Украина и Азербайджан хотят вернуть торговлю до довоенного уровня: какова роль агросектора

встреча представителей Украины и Азербайджана
Украинскую агропродукцию планируют поставлять через Азербайджан на новые рынки / Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Украина и Азербайджан обсудили увеличение двусторонней торговли до довоенного уровня около $1 млрд в год. Одним из направлений может стать расширение поставок украинской агропродукции через Азербайджан в Центральную Азию и Ближний Восток.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Новые маршруты и инвестиции

В ходе встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым стороны обсудили развитие аграрной торговли, увеличение товарооборота и привлечение азербайджанских инвестиций в украинский агросектор.

Азербайджанская сторона предложила более активно использовать логистические возможности страны. Речь идет о поставках украинской агропродукции не только на азербайджанский рынок, но и в страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

"Для нас важно, чтобы двустороннее сотрудничество давало конкретный результат для украинского агробизнеса. Речь идет об увеличении торговли, привлечении инвестиций, новых партнерствах между компаниями и расширении каналов сбыта украинской продукции", — отметил Высоцкий.

Черное море и последующие переговоры

Отдельно стороны обсудили возможность возобновления логистических маршрутов через Черное море. Украинская сторона отметила, что для стабильного морского сообщения необходима безопасность гражданского судоходства.

В настоящее время страны готовятся к заседанию Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое планируется провести в конце ноября.

Азербайджан предложил провести во время заседания B2B-встречи между компаниями двух стран и организовать поездки в украинские регионы для ознакомления с инвестиционными проектами.

Кроме того, стороны договорились продолжить работу над предложениями по увеличению торговли, привлечению инвестиций и расширению экспорта украинской агропродукции.

Ранее сообщалось, что Азербайджан выражает готовность при необходимости начать поставки природного газа в Украину и углублять сотрудничество в сфере энергетической безопасности

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности