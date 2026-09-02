Украина и Азербайджан хотят вернуть торговлю до довоенного уровня: какова роль агросектора

Украина и Азербайджан обсудили увеличение двусторонней торговли до довоенного уровня около $1 млрд в год. Одним из направлений может стать расширение поставок украинской агропродукции через Азербайджан в Центральную Азию и Ближний Восток.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Новые маршруты и инвестиции

В ходе встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым стороны обсудили развитие аграрной торговли, увеличение товарооборота и привлечение азербайджанских инвестиций в украинский агросектор.

Азербайджанская сторона предложила более активно использовать логистические возможности страны. Речь идет о поставках украинской агропродукции не только на азербайджанский рынок, но и в страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

"Для нас важно, чтобы двустороннее сотрудничество давало конкретный результат для украинского агробизнеса. Речь идет об увеличении торговли, привлечении инвестиций, новых партнерствах между компаниями и расширении каналов сбыта украинской продукции", — отметил Высоцкий.

Черное море и последующие переговоры

Отдельно стороны обсудили возможность возобновления логистических маршрутов через Черное море. Украинская сторона отметила, что для стабильного морского сообщения необходима безопасность гражданского судоходства.

В настоящее время страны готовятся к заседанию Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое планируется провести в конце ноября.

Азербайджан предложил провести во время заседания B2B-встречи между компаниями двух стран и организовать поездки в украинские регионы для ознакомления с инвестиционными проектами.

Кроме того, стороны договорились продолжить работу над предложениями по увеличению торговли, привлечению инвестиций и расширению экспорта украинской агропродукции.

Ранее сообщалось, что Азербайджан выражает готовность при необходимости начать поставки природного газа в Украину и углублять сотрудничество в сфере энергетической безопасности