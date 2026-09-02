Uber скорочує 3300 працівників: компанія змінює структуру та робить ставку на роботаксі

Uber Technologies скорочує близько 3300 робочих місць, або 10% персоналу в усьому світі. Компанія проводить масштабну реструктуризацію, щоб зменшити кількість управлінських рівнів і змінити розподіл ресурсів між напрямами бізнесу.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Що зміниться в Uber

Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі заявив, що за останні роки зростання компанії призвело до збільшення кількості управлінських рівнів і команд.

"Більше рівнів, більше координації, більш фрагментована власність", — зазначив Хосровшахі.

За його словами, кількість менеджерів скоротиться на 20%. Частину керівників можуть перевести на посади індивідуальних співробітників. Скорочення також торкнуться працівників, які не займають керівних посад.

Uber майже вдвічі зменшить кількість команд, у яких працюють лише один або два співробітники. Також компанія скоротить кількість працівників, які перебувають більш ніж на семи рівнях нижче генерального директора.

Окремо Uber об'єднає три операційні команди, що відповідають за ресторани, роздрібну торгівлю та доставку за принципом "white label" (концепція, що передбачає виробництво продуктів або послуг однією компанією під брендом іншої компанії — ред.).

Ставка на роботаксі

Реструктуризація відбувається на тлі планів Uber інвестувати понад $10 млрд у партнерства у сфері роботаксі протягом найближчих років.

Uber планує використовувати більше технологій для управління щоденними операціями. При цьому Хосровшахі у своєму повідомленні не назвав штучний інтелект причиною скорочень.

Після оголошення про реструктуризацію акції Uber зросли на 1,7% на премаркеті. Після скорочень загальна кількість працівників компанії становитиме трохи менше 30 000 — приблизно на рівні 2021 року.

Скорочення відбудуться у США та інших країнах, де працює Uber.

Нагадаємо, у серпні нідерландське управління захисту даних вирішило накласти на компанію Uber штраф у розмірі 825 мільйонів євро (966 мільйонів доларів). Причиною стало порушення європейських правил захисту даних, а саме автоматизоване блокування облікових записів водіїв без належного інформування.