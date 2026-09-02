Uber сокращает 3300 работников: компания меняет структуру и делает ставку на роботокси

Uber Technologies сокращает около 3300 рабочих мест или 10% персонала во всем мире. Компания проводит масштабную реструктуризацию, чтобы снизить количество управленческих уровней и изменить распределение ресурсов между направлениями бизнеса.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Что изменится в Uber

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что за последние годы рост компании привел к увеличению количества управленческих уровней и команд.

"Больше уровней, больше координации, более фрагментированная собственность", - отметил Хосровшахи.

По его словам, количество менеджеров сократится на 20%. Часть руководителей могут быть переведены на должности индивидуальных сотрудников. Сокращения также коснутся работников, не занимающих руководящих должностей.

Uber почти вдвое уменьшит количество команд, в которых работают всего один или два сотрудника. Также компания сократит количество работников, которые находятся более чем на семи уровнях ниже генерального директора.

Отдельно Uber объединит три операционные команды, отвечающие за рестораны, розничную торговлю и доставку по принципу white label ( концепция, предусматривающая производство продуктов или услуг одной компанией под брендом другой компании — ред. ).

Ставка на роботокси

Реструктуризация происходит на фоне планов Uber инвестировать более $10 млрд в партнерства в сфере роботокси в течение ближайших лет.

Uber планирует использовать больше технологий для управления ежедневными операциями. При этом Хосровшахи в своем сообщении не назвал искусственный интеллект причиной сокращений.

После оглашения о реструктуризации акции Uber выросли на 1,7% на премаркете. После сокращений общая численность работников компании составит немногим менее 30 000 — примерно на уровне 2021 года.

Сокращения произойдут в США и других странах, где работает Uber.

Напомним, в августе нидерландское управление защиты данных решило наложить на компанию Uber штраф в размере 825 миллионов евро (966 миллионов долларов). Причиной послужило нарушение европейских правил защиты данных, а именно автоматизированная блокировка учетных записей водителей без надлежащего информирования.