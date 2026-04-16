Uber инвестирует 10 миллиардов для развертывания сети автономных такси

Компания Uber изменила стратегию развития и выделила более 10 млрд долларов на закупку автономных транспортных средств и приобретение долей в компаниях-разработчиках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Как отмечается, основной целью масштабных инвестиций является защита бизнеса от потенциальных угроз, создающих стремительное развитие рынка беспилотных такси.

Структура инвестиций

Общий объем финансирования распределен на два основных направления. Более 7,5 миллиарда долларов компания планирует потратить непосредственно на формирование собственного парка роботакси в течение следующих нескольких лет.

Остальные суммы, составляющие более 2,5 миллиарда долларов, будут направлены на выкуп долей в капитале технологических партнеров.

Сейчас Uber уже сотрудничает с ведущими игроками отрасли, в том числе китайская Baidu, а также американские производители электромобилей Rivian и Lucid.

Планы к 2028 году

Uber планирует запустить услуги автономных такси как минимум в 28 городах к 2028 году.

Реализация этих планов и финансирование сделок напрямую зависят от выполнения партнерами технических задач и достижения определенных этапов развертывания технологий.

Компания позиционирует себя не просто как сервис заказа поездок, а как глобальная торговая площадка для разных операторов беспилотного транспорта.

Интерес инвесторов к сектору роботакси значительно усилился после продолжительного периода стагнации.

Благодаря прогрессу в области искусственного интеллекта разработчикам удалось найти решение для сложных дорожных сценариев, что раньше считалось главным препятствием.

Технологические партнерства позволяют снизить высокие эксплуатационные расходы и приблизить коммерческое использование автономных машин к реальным потребностям рынка.

Напомним, публичные испытания роботокси Tesla в Остине, штат Техас, привели к многочисленным проблемам на дорогах. Пассажирами и экспертами были обнаружены как ошибки в управлении электромобилем, так и нарушение ПДД.

Uber в Украине

Компания Uber, по состоянию на конец 2025 года, не предлагает услуги роботы в Украине, поскольку это инновационное направление сейчас находится на стадии экспансии на высокотехнологичные рынки Азии, Ближнего Востока и США.

На украинском рынке Uber работает как традиционный сервис по вызову автомобилей с водителем (Ride-Hailing) и доставки еды (Uber Eats), сотрудничая с местными перевозчиками и курьерами.