Uber інвестує 10 мільярдів для розгортання мережі автономних таксі

Uber планує запустити сервіс роботаксі у 28 містах / Depositphotos

Компанія Uber змінила стратегію розвитку та виділила понад 10 мільярдів доларів на закупівлю автономних транспортних засобів і придбання часток у компаніях-розробниках. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Як зазначається, основною метою масштабних інвестицій є захист бізнесу від потенційних загроз, які створює стрімкий розвиток ринку безпілотних таксі.

Структура інвестицій 

Загальний обсяг фінансування розподілений на два основні напрямки. Понад 7,5 мільярда доларів компанія планує витратити безпосередньо на формування власного парку роботаксі протягом наступних кількох років.

Решта суми, яка становить понад 2,5 мільярда доларів, буде спрямована на викуп часток у капіталі технологічних партнерів.

Зараз Uber вже співпрацює з провідними гравцями галузі, серед яких китайська Baidu, а також американські виробники електромобілів Rivian та Lucid.

Плани до 2028 року

Uber планує запустити послуги автономних таксі щонайменше у 28 містах до 2028 року.

Реалізація цих планів та фінансування угод напряму залежать від виконання партнерами технічних завдань і досягнення певних етапів розгортання технологій.

Компанія позиціонує себе не просто як сервіс замовлення поїздок, а як глобальний торговий майданчик для різних операторів безпілотного транспорту.

Інтерес інвесторів до сектора роботаксі значно посилився після тривалого періоду стагнації.

Завдяки прогресу в галузі штучного інтелекту розробникам вдалося знайти рішення для складних дорожніх сценаріїв, що раніше вважалося головною перешкодою.

Технологічні партнерства дозволяють знизити високі експлуатаційні витрати та наблизити комерційне використання автономних машин до реальних потреб ринку.

Нагадаємо, публічні випробування роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, призвели до численних проблем на дорогах. Пасажирами та експертами були виявлені як помилки в управлінні електромобілем, так і порушення правил дорожнього руху.

Uber в Україні

Компанія Uber, станом на кінець 2025 року, не пропонує послуги роботаксі в Україні, оскільки цей інноваційний напрямок зараз знаходиться на стадії експансії на високотехнологічні ринки Азії, Близького Сходу та США.

На українському ринку Uber працює як традиційний сервіс виклику автомобілів із водієм (Ride-Hailing) та доставки їжі (Uber Eats), співпрацюючи з місцевими перевізниками та кур'єрами.

Автор:
Тетяна Бесараб