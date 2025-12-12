Роботаксі Uber прямують до Азії: компанія розглядає Гонконг та Японію для запуску сервісу

Компанія Uber Technologies планує значно розширити свій бізнес у сфері автономного транспорту, запустивши послуги роботаксі на понад 10 нових ринках до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Головний виконавчий директор Дара Хосровшахі заявив, що компанія прагне стати домінуючою силою в галузі, потенціал якої він оцінює щонайменше в 1 трильйон доларів.

Фокус на Азії

Хосровшахі в інтерв'ю Bloomberg Television згадав, що серед можливих нових локацій для запуску сервісу розглядаються Гонконг та Японія.

Роботаксі Uber вже працюють у США та на Близькому Сході, і зараз ведуться "багато дискусій" щодо запуску в Азії. Керівник Uber наголосив, що для успіху в цьому величезному секторі, де знайдеться місце для багатьох гравців, критично важливо працювати на ринках із встановленою регуляторною базою.

Партнерства та інвестиції в автономність

Автономні автомобілі були визначені як одна із шести ключових сфер діяльності Uber. Компанія інвестувала сотні мільйонів доларів у розробників та активно укладає партнерства, щоб позиціонувати себе як основну платформу для перевезень без водія.

Серед нещодавніх партнерств: запуск поїздок без водія на автомобілях WeRide Inc. в Абу-Дабі, а також співпраця з Baidu Inc. для експансії в Азії та на Близькому Сході.

Uber також має угоди з виробником електромобілів Lucid Group Inc. та стартапом Nuro Inc., щоб стати головним комерційним додатком для роботаксі.

Керівник Uber зазначив, що компанія має "достатньо капіталу" для подальших інвестицій у сфери зростання.

Конкуренція на ринку безпілотних авто

Підрозділ автономного водіння Zoox, що належить компанії Amazon, також розпочала комерційні поїздки для громадян у Лас-Вегасі. Це перше в США таксі без керма та водія, яке отримало дозвіл на перевезення пасажирів.

Крім того, компанія Tesla шукала співробітника для тестування технологій допомоги водієві на вулицях Нью-Йорка. Це може свідчити про плани автовиробника розширити свій сервіс роботаксі на найбільший мегаполіс США. Tesla прагне розширити свій сервіс безпілотного таксі по всій країні після обмеженого запуску в червні в Остіні, де розташована штаб-квартира компанії.

Нагадаємо, публічні випробування роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, призвели до численних проблем на дорогах. Пасажирами та експертами були виявлені як помилки в управлінні електромобілем, так і порушення правил дорожнього руху.

Uber в Україні

Компанія Uber, станом на кінець 2025 року, не пропонує послуги роботаксі в Україні, оскільки цей інноваційний напрямок зараз знаходиться на стадії експансії на високотехнологічні ринки Азії, Близького Сходу та США.

На українському ринку Uber працює як традиційний сервіс виклику автомобілів із водієм (Ride-Hailing) та доставки їжі (Uber Eats), співпрацюючи з місцевими перевізниками та кур'єрами.