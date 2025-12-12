Работакси Uber направляется в Азию: компания рассматривает Гонконг и Японию для запуска сервиса

Компания Uber Technologies планирует значительно расширить свой бизнес в сфере автономного транспорта, запустив услуги роботы на более 10 новых рынках до конца 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Главный исполнительный директор Дара Хосровшахи заявил, что компания стремится стать доминирующей силой в отрасли, потенциал которой он оценивает не менее 1 триллиона долларов.

Фокус на Азии

Хосровшахи в интервью Bloomberg Television напомнил, что среди возможных новых локаций для запуска сервиса рассматриваются Гонконг и Япония.

Работакси Uber уже работают в США и на Ближнем Востоке, и сейчас ведутся "много дискуссий" по запуску в Азии. Руководитель Uber подчеркнул, что для успеха в этом огромном секторе, где найдется место для многих игроков, важно работать на рынках с установленной регуляторной базой.

Партнерства и инвестиции в автономность

Автономные автомобили были определены как одна из шести ключевых сфер деятельности Uber. Компания инвестировала сотни миллионов долларов в разработчиков и активно заключает партнерства, чтобы позиционировать себя как основную платформу для перевозок без водителя.

Среди недавних партнерств: запуск поездок без водителя на автомобилях WeRide Inc. в Абу-Даби, а также сотрудничество с Baidu Inc. для экспансии в Азии и Ближнем Востоке.

Uber также имеет соглашение с производителем электромобилей Lucid Group Inc. и стартапом Nuro Inc., чтобы стать главным коммерческим приложением для роботакси.

Руководитель Uber отметил, что у компании "достаточно капитала" для дальнейших инвестиций в сферы роста.

Конкуренция на рынке беспилотных автомобилей

Подразделение автономного вождения Zoox, принадлежащее компании Amazon, также начало коммерческие поездки для граждан в Лас-Вегасе. Это первое в США такси без руля и водителя, получившего разрешение на перевозку пассажиров.

Кроме того, компания Tesla искала сотрудника для тестирования технологий помощи водителю на улицах Нью-Йорка. Это может свидетельствовать о планах автопроизводителя расширить свой сервис робота на крупнейший мегаполис США. Tesla стремится расширить свой сервис беспилотного такси по всей стране после ограниченного запуска в июне в Остине, где находится штаб-квартира компании.

Напомним, публичные испытания роботокси Tesla в Остине, штат Техас, привели к многочисленным проблемам на дорогах. Пассажирами и экспертами были обнаружены как ошибки в управлении электромобилем, так и нарушение ПДД.

Uber в Украине

Компания Uber, по состоянию на конец 2025 года, не предлагает услуги роботы в Украине, поскольку это инновационное направление сейчас находится на стадии экспансии на высокотехнологичные рынки Азии, Ближнего Востока и США.

На украинском рынке Uber работает как традиционный сервис по вызову автомобилей с водителем (Ride-Hailing) и доставки еды (Uber Eats), сотрудничая с местными перевозчиками и курьерами.