Нарушение ПДД и высадка пассажиров посреди дороги: как прошли первые тестирования робота Tesla

Первые публичные испытания роботакси Tesla в Остине, штат Техас, всего несколько дней привели к многочисленным проблемам на дорогах. Пассажирами и экспертами были как ошибки в управлении электромобилем, так и нарушение ПДД.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Генеральный директор Илон Маск связал финансовое будущее Tesla с технологией беспилотного вождения, сделав на это высокие ставки. Он сказал, что Tesla запустит сервис в других городах США в конце этого года. Он запланировал запуск "миллионов роботакси Tesla", которые будут работать "полностью автономно" до второй половины 2026 года.

Приглашенные на испытания фанаты Tesla опубликовали видеоролики с часами безаварийного вождения, однако определенные проблемы вызвали вопросы у федеральных инспекторов по безопасности дорожного движения и экспертов по безопасности автомобилей.

Проблемы роботакси Tesla

Во время тестирования роботакси Tesla, зафиксировано множество критических проблем, в частности: выезд на неправильную полосу, высадку пассажиров среди многополосных дорог, высадку на перекрестках, резкое торможение без видимых помех, превышение скорости, остановку посреди дороги, отсутствие реакции на препятствия, блокировку движения и наезды на бордюры.

"Сейчас еще слишком рано, чтобы получить кучу видео с неустойчивым и плохим управлением. Однако я не ожидал такого количества видео с проблемным вождением в первый же день", — сказал он. Tesla тестирует около 10–20 роботаксов, стандартных Model Y с передовым программным обеспечением, и совершает поездки с воскресенья.

Представитель города Остин заявил, что должностные лица знают о проблемах Tesla, зафиксированных в социальных сетях, и, "когда нам сообщают о потенциальной юридической или связанной с безопасностью проблеме, мы немедленно сообщаем об этом компании".

Эксперимент Тесла чрезвычайно публичен. Другие компании во время тестирования своих проектов роботы также столкнулись с похожими проблемами, в частности Alphabet, Waymo и General Motors.

Напомним, принадлежащая Amazon американская технологическая компания Zoox в сфере коммерческой службы роботакси составит значительную конкуренцию Waymo и Tesla. Zoox производит тестирование, чтобы запустить коммерческие услуги в Лас-Вегасе в этом году, а затем в Сан-Франциско, где компания стремится расширить зоны своей деятельности.