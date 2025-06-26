Порушення ПДР та висадка пасажирів посеред дороги: як пройшли перші тестування роботаксі Tesla

Перші публічні випробування роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, усього кілька днів призвели до численних проблем на дорогах. Пасажирами та експертами були як помилки в управлінні електромобілем, так і порушення правил дорожнього руху.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Генеральний директор Ілон Маск пов'язав фінансове майбутнє Tesla з технологією безпілотного водіння, зробивши на це високі ставки. Він сказав, що Tesla запустить сервіс в інших містах США наприкінці цього року. Він запланував запуск "мільйонів роботаксі Tesla", які працюватимуть "повністю автономно" до другої половини 2026 року.

Запрошені на випробування фанати Tesla опублікували відеоролики з годинами безаварійного водіння, проте проблеми викликали питання у федеральних інспекторів з безпеки дорожнього руху та експертів з безпеки автомобілів.

Проблеми роботаксі Tesla

Під час тестування роботаксі Tesla, зафіксовано безліч критичних проблем, зокрема: виїзд на неправильну смугу, висадку пасажирів серед багатосмугових доріг, висадку на перехрестях, різке гальмування без видимих перешкод, перевищення швидкості, зупинка посеред дороги, відсутність реакції на перешкоди, блокування руху і наїзди на бордюри.

"Зараз ще надто рано, щоб отримати купу відео з нестійким і поганим керуванням. Однак, я не очікував такої кількості відео з проблемним водінням у перший же день", - сказав він. Tesla тестує близько 10–20 роботаксів, які є стандартними Model Y з передовим програмним забезпеченням, та здійснює поїздки з неділі.

Представник міста Остін заявив, що посадові особи знають про проблеми Tesla, зафіксовані у соціальних мережах, і, "коли нам повідомляють про потенційну юридичну або пов'язану з безпекою проблему, ми негайно повідомляємо про це компанію".

Експеримент Тесла надзвичайно публічний. Інші компанії під час тестувань своїх проєктів роботаксі також зіткнулися зі схожими проблемами, зокрема Alphabet, Waymo і General Motors.

Нагадаємо, американська технологічна компанія Zoox, що належить Amazon, у сфері комерційної служби роботаксі складе значну конкуренцію Waymo і Tesla. Zoox проводить тестування, щоб запустити комерційні послуги в Лас-Вегасі цього року, а потім у Сан-Франциско, де компанія прагне розширити зони своєї діяльності.