Конкурент Tesla и Waymo: Zoox запускає свій перший завод з виробництва роботаксі

Американська технологічна компанія Zoox, що належить Amazon, відкрила свій перший завод із серійного виробництва роботаксі. У сфері комерційної служби роботаксі автовиробник складе значну конкуренцію Waymo і Tesla.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію reuters.

Zoox проводить тестування, щоб запустити комерційні послуги в Лас-Вегасі цього року, а потім у Сан-Франциско, де компанія прагне розширити зони своєї діяльності.

В даний час оператор проводить випробування в районі SoMa у Сан-Франциско і розраховує незабаром розпочати обслуговувати пасажирів.

"Це розширення, а також очікуваний попит, коли поїздки відкриються для широкої публіки, і додаткові виходи на ринок найближчими роками виправдовують це збільшення виробництва роботаксі", - йдеться у заяві Zoox.

Завод площею 220 000 квадратних футів у Хейворді, Каліфорнія, може збирати більше 10 000 автомобілів на рік. Комерційний запуск зіштовхне Zoox з Waymo, яка роками експлуатує безпілотні таксі та розширюється по всій країні, та Tesla Ілона Маска, яка планує запустити свою платну послугу роботаксі 22 червня.

Дочірня компанія Amazon наразі у своєму кейсі має єдиний спеціально створений автомобіль-роботаксі, який нагадує тостер на колесах і не має ручного керування, такого як кермо або педалі. Це контрастує з операторами на кшталт Waymo, які модернізують існуючі автомобілі за допомогою камер, датчиків та інших технологій.

Tesla планує запустити свою службу роботаксі із позашляховиками Model Y, оснащеними програмним забезпеченням для самостійного водіння. Компанія також має намір представити спеціально розроблений двомісний Cybercab без ручного управління.

Наразі американські автовиробники роботаксі зіткнулися не тільки зі значиними витратами, а й з суворими правилами, федеральними розслідуваннями та негативними відгуками користувачів після ДТП.

Нагадаємо, акції Tesla впали після презентації безпілотних таксі та автобуса. Під час демонстрації на знімальному майданчику Warner Bros Маск проїхався на прототипі "Cybercab" і пообіцяв, що популярні Model 3 та Model Y зможуть працювати без водія в Каліфорнії та Техасі.