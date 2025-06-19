Конкурент Tesla и Waymo: Zoox запускает свой первый завод по производству роботакси

Американская технологическая компания Zoox, принадлежащая Amazon, открыла свой первый завод по серийному производству роботакси. В сфере коммерческой службы роботокси автопроизводитель составит значительную конкуренцию Waymo и Tesla.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию reuters.

Zoox производит тестирование, чтобы запустить коммерческие услуги в Лас-Вегасе в этом году, а затем в Сан-Франциско, где компания стремится расширить зоны своей деятельности.

В настоящее время оператор проводит испытания в районе SoMa в Сан-Франциско и рассчитывает вскоре приступить к обслуживанию пассажиров.

"Это расширение, а также ожидаемый спрос, когда поездки откроются для широкой публики, и дополнительные выходы на рынок в ближайшие годы оправдывают это увеличение производства роботакси", — говорится в заявлении Zoox.

Завод площадью 220 000 квадратных футов в Хейворде, Калифорния может собирать более 10 000 автомобилей в год. Коммерческий запуск столкнет Zoox с Waymo, которая годами эксплуатирует беспилотные такси и расширяется по всей стране, и Tesla Илона Маска, которая планирует запустить свою платную услугу роботокси 22 июня.

Дочерняя компания Amazon сейчас в своем кейсе имеет единственный специально созданный автомобиль-роботакси, напоминающий тостер на колесах и не имеющий ручного управления, такого как руль или педали. Это контрастирует с операторами типа Waymo, которые модернизируют существующие автомобили с помощью камер, датчиков и других технологий.

Tesla планирует запустить свою службу роботокси с внедорожниками Model Y, оснащенными программным обеспечением для самостоятельного вождения. Компания также намерена представить специально разработанный двухместный Cybercab без ручного управления.

В настоящее время американские автопроизводители роботокси столкнулись не только со значительными затратами, но и со строгими правилами, федеральными расследованиями и негативными отзывами пользователей после ДТП.

Напомним, акции Tesla упали после презентации беспилотных такси и автобуса . Bros Маск проехался на прототипе " Cybercab " и пообещал, что популярны Model 3 и Model Y смогут работать без водителя в Калифорнии и Техасе.