Zoox от Amazon запускает роботакси для пассажиров в Лас-Вегасе

Подразделение автономного вождения Zoox, принадлежащее компании Amazon, начинает коммерческие поездки для граждан в Лас-Вегасе. Это первое в США такси без руля и водителя, получившего разрешение на перевозку пассажиров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Как это работает

Поездки можно вызвать через специальное приложение. На первых порах они будут бесплатными, а специально обученный персонал будет помогать пассажирам с посадкой и высадкой в определенных точках города.

Эти роботизированные транспортные средства не имеют руля и педалей, а их салон оборудован четырьмя сиденьями, повернутыми друг к другу. Работакси способны двигаться в обоих направлениях, что делает их уникальными на рынке.

Где сначала запустят роботакси

Действующие федеральные правила ограничивают количество транспортных средств, не имеющих элементов управления водителем, таких как руль, который компания может использовать на дорогах США. Однако расширение Zoox, вероятно, будет медленным и удержит их значительно ниже порогового значения, поскольку законодатели рассматривают новое законодательство по этой технологии.

Для начала Zoox будет предлагать пункты посадки и высадки пассажиров на различных курортах, гостиницах и местах проведения мероприятий в Лас-Вегасе. В ближайшие месяцы компания планирует постепенно расширять область деятельности и предлагать больше направлений.

Конкуренция на рынке беспилотных автомобилей

Хотя Zoox запускает свой сервис позже конкурентов, компания выбрала другой путь. Вместо модифицированных обычных авто с рулем, Zoox разработала специализированное роботокси. Это решение позволило им тесно сотрудничать с городскими властями и регуляторами, что, как ожидается, упростит дальнейшее расширение.

Zoox открыл список ожидания на аналогичный сервис в Сан-Франциско, где уже проходит тестирование. Точные даты запуска и тарифы будут объявлены позже после получения всех необходимых разрешений.

Напомним, публичные испытания роботакси Tesla в Остине, штат Техас, привели к многочисленным проблемам на дорогах. Пассажирами и экспертами были обнаружены как ошибки в управлении электромобилем, так и нарушение ПДД.