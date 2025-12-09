Stellantis будет сотрудничать с Bolt для испытания беспилотных такси в Европе: что известно

Автогигант Stellantis и эстонская транспортная платформа Bolt приступают к стратегическому партнерству для развертывания беспилотных транспортных средств по всей Европе.

Это сотрудничество предполагает интеграцию специально разработанных автономных платформ Stellantis в сеть Bolt, которая обслуживает более 200 миллионов клиентов в более чем 50 странах, включая 23 государства-члена Европейского Союза. Stellantis предоставит свои транспортные средства, готовые к автономному вождению, такие как фургон среднего размера eK0 и платформу STLA Small, разработанные для 4-го уровня автономности – способности работать без водителя человека при определенных условиях.

Развертывание беспилотных такси будет поэтапным: дорожные испытания прототипов планируют начать уже в 2026 году, а промышленное масштабирование и производство ожидается около 2029 года. Компании обязались тесно сотрудничать с европейскими регуляторами, чтобы обеспечить соблюдение стандартов безопасности, кибербезопасности и защиты данных.

Это партнерство является значительным шагом, особенно после того, как Stellantis ранее, в августе, отложил свою первую программу помощи водителю 3-го уровня из-за высоких затрат и технологических проблем.

О Stellantis

Stellantis – это одна из крупнейших в мире транснациональных автомобильных корпораций, образовавшаяся в 2021 году в результате слияния итальянско-американского Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французского Groupe PSA (Peugeot, Citroën, Opel). Компания владеет мощным портфелем брендов, включая Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat, Chrysler, Dodge, RAM, Maserati, Alfa Romeo и другие и является крупным игроком на мировом автомобильном рынке, сосредотачиваясь в том числе на электромобилях и новых технологиях

Bolt в Украине

Bolt (ранее известная как Taxify) – эстонская компания, предоставляющая услуги поиска, заказа и оплаты поездок на автомобили, мотоциклы или электросамокаты через одноименное мобильное приложение.

В первый раз сервис зашел на украинский рынок в сентябре 2016 года в Киеве, но не выдержал конкуренции с Uber и Uklon. После получения 175 миллионов долларов инвестиций, Bolt вернулся в Украину в июне 2018 года с агрессивной маркетинговой стратегией, 50% скидками, промокодами и акциями для водителей. 4 декабря 2018 года начал работу в Харькове.

В конце февраля 2022 года, после российского вторжения в Украину, Bolt объявил, что удаляет из Bolt Market все товары, произведенные в России или связанные с российскими компаниями, а также закрывает все операции в Беларуси из-за того, что эта страна способствовала российскому вторжению.

Напомним, подразделение автономного вождения Zoox, принадлежащего компании Amazon, начинает коммерческие поездки для граждан в Лас-Вегасе. Это первое в США такси без руля и водителя, получившего разрешение на перевозку пассажиров.