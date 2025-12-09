Stellantis співпрацюватиме з Bolt для випробування безпілотних таксі у Європі: що відомо

Автогігант Stellantis та естонська транспортна платформа Bolt розпочинають стратегічне партнерство для розгортання безпілотних транспортних засобів по всій Європі.

Ця співпраця передбачає інтеграцію спеціально розроблених автономних платформ Stellantis у мережу Bolt, яка обслуговує понад 200 мільйонів клієнтів у понад 50 країнах, включаючи 23 держави-члени Європейського Союзу. Stellantis надасть свої транспортні засоби, готові до автономного водіння, такі як фургон середнього розміру eK0 та платформу STLA Small, які розроблені для 4-го рівня автономності – здатності працювати без водія-людини за певних умов.

Розгортання безпілотних таксі буде поетапним: дорожні випробування прототипів планують розпочати вже у 2026 році, а промислове масштабування та виробництво очікується близько 2029 року. Компанії зобов'язалися тісно співпрацювати з європейськими регуляторами, щоб забезпечити дотримання стандартів безпеки, кібербезпеки та захисту даних.

Це партнерство є значним кроком, особливо після того, як Stellantis раніше, у серпні, відклав свою першу програму допомоги водієві 3-го рівня через високі витрати та технологічні проблеми.

Про Stellantis

Stellantis — це одна з найбільших у світі транснаціональних автомобільних корпорацій, що утворилася у 2021 році внаслідок злиття італійсько-американського Fiat Chrysler Automobiles (FCA) та французького Groupe PSA (Peugeot, Citroën, Opel). Компанія володіє потужним портфелем брендів, включаючи Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat, Chrysler, Dodge, RAM, Maserati, Alfa Romeo та інші, і є значним гравцем на світовому автомобільному ринку, зосереджуючись в тому числі на електромобілях та нових технологіях

Bolt в Україні

Bolt (раніше відома як Taxify) — естонська компанія, що надає послуги пошуку, замовлення й оплати поїздок на автомобілі, мотоцикли або електросамокати через однойменний мобільний застосунок.

Вперше сервіс зайшов на український ринок у вересні 2016 року в Києві, але не витримав конкуренції з Uber і Uklon. Після отримання 175 мільйонів доларів інвестицій Bolt повернувся до України в червні 2018 року з агресивною маркетинговою стратегією, 50% знижками, промокодами та акціями для водіїв. 4 грудня 2018 року почав роботу в Харкові.

Наприкінці лютого 2022 року, після російського вторгнення в Україну, Bolt оголосив, що видаляє з Bolt Market усі товари, вироблені в Росії або пов'язані з російськими компаніями, а також закриває всі операції в Білорусі через те, що ця країна сприяла російському вторгненню

Нагадаємо, підрозділ автономного водіння Zoox, що належить компанії Amazon, розпочинає комерційні поїздки для громадян у Лас-Вегасі. Це перше в США таксі без керма та водія, яке отримало дозвіл на перевезення пасажирів.