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Новини
Дата публікації

Інвестиції на 24 млрд грн: ДТЕК визначив плани розвитку мереж за допомогою цифрових моделей

електромережі
ДТЕК визначив розвиток електромереж на 5 років / Shutterstock

Оператори систем розподілу ДТЕК Мережі підготували п’ятирічні плани розвитку електромереж у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Для цього вони використали цифрові двійники — віртуальні копії реальних мереж.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Як це працює

Цифровий двійник містить дані про енергооб’єкти та їхні характеристики. За його допомогою фахівці можуть перевірити, як мережа працюватиме за різних сценаріїв.

Під час планування враховують прогнозоване зростання споживання електроенергії, підключення нових клієнтів, розвиток відновлюваної та розподіленої генерації, а також стан мереж.

Це дає змогу визначити потенційно проблемні ділянки та порівняти різні варіанти їхнього розвитку ще до початку робіт.

"Цифрове (віртуальне) моделювання мережі дозволяє перевірити ефективність майбутніх рішень ще до початку їх реалізації. Ми можемо оцінити, як мережа працюватиме після реконструкції чи зміни схеми живлення, порівняти кілька сценаріїв і обрати найбільш ефективний", — прокоментував операційний директор ДТЕК Мережі Шарунас Кірліс.

За його словами, моделювання також допомагає визначити пріоритетність робіт: частину проблем можна вирішити зараз, а реконструкцію інших об’єктів запланувати на пізніший період.

Куди підуть інвестиції

Загальний обсяг інвестицій, передбачених п’ятирічними планами розвитку ОСР ДТЕК Мережі, становить до 24 млрд грн.

Кошти планують спрямувати на:

  • будівництво нових підстанцій та електроліній; 
  • реконструкцію і модернізацію наявних енергооб’єктів; 
  • автоматизацію мереж; 
  • встановлення розумних лічильників електроенергії.

Про ДТЕК Мережі

ДТЕК Мережі – операційний холдинг, що займається розподілом електроенергії. Заснований в 2018 році. Працює в п'яти регіонах України: Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська області. Компанія обслуговує 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Холдинг впроваджує digital-технології, "розумні лічильники" та розвиває систему управління клієнтським досвідом.

Нагадаємо, міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) схвалила кредит для ДТЕК на фінансування системи накопичення енергії потужністю 200 МВт/400 МВт·год в Україні. 

Автор:
Тетяна Ковальчук
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