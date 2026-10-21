Кличко прокоментував підключення свого будинку у центрі Києва до критичної інфраструктури

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував інформацію про те, що в будинку в центрі столиці, у якому він має квартиру, не застосовують графіки відключення електроенергії, так як він під’єднаний до об’єкта критичної інфраструктури.

Пр це пише Dilo.

Ніякого впливу на це не має

Кличко в етері "Радіо Свобода" заявив, що не впливає на рішення про підключення будинку, де має квартиру, до об’єкта критичної інфраструктури.

За його словами, він кілька разів стикався з відсутністю світла у квартирі, а сусіди також повідомляли про відключення.

Водночас підтвердити чи спростувати інформацію про те, що будинок не вимикають за графіками, Кличко не зміг, адже буває вдома переважно вночі.

У квартирі Кличка є світло під час відключень

Будинок у Києві, у якому міський голова Віталій Кличко має квартиру, заживлений від об'єкта критичної інфраструктури, тому там не діють графіки відключень світла. Про це розповіли в компанії «ДТЕК Київські електромережі» на запит «Слідства.Інфо».

У компанії пояснили, що будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 30/10 неможливо відключити від електропостачання окремо. Перелік об'єктів критичної інфраструктури ДТЕК отримує від Київської міської військової адміністрації. Загалом до цієї лінії, крім будинку Кличка, під'єднані ще десять житлових будинків.

Будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 30/10 збудований у 1901 році й розташований неподалік від Хрещатика. Сам Кличко казав, що вирішив купити в ньому квартиру після бою в 1999 році, на якому він завоював чемпіонський титул за версією WBO.

У 2013 році майбутній міський голова показував квартиру журналістам: вона має загальну площу 225 м² та шість кімнат, а також чотири ванних кімнати й туалет.

Раніше Кличко заявляв, що через посилення російських ударів по мостах і енергетиці Київ перед зимою переходить у режим виживання, а місто має готуватися до можливих складних сценаріїв. Тому міський голова закликав мешканців столиці, які мають друзів чи родичів за межами міста, розглянути можливість тимчасового переїзду.