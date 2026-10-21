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Кличко прокомментировал подключение своего дома в центре Киева к критической инфраструктуре

Виталий Кличко
Дом в Киеве, где у Виталия Кличко есть квартира, подключен к объекту критической инфраструктуры / КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал информацию о том, что в доме в центре столицы, в котором он имеет квартиру, не применяют графики отключения электроэнергии, так как он подключен к объекту критической инфраструктуры.

Об этом пишет Dilo .

Никакого влияния на это не оказывает

Кличко в эфире "Радио Свобода" заявил, что не влияет на решение о подключении дома, где имеет квартиру, к объекту критической инфраструктуры.

По его словам, он несколько раз сталкивался с отсутствием света в квартире, а соседи также сообщали об отключении.

В то же время, подтвердить или опровергнуть информацию о том, что дом не выключают по графикам, Кличко не смог, ведь бывает дома преимущественно ночью.

В квартире Кличко есть свет во время отключений

Дом в Киеве, в котором у городского головы Виталия Кличко есть квартира, заживленная от объекта критической инфраструктуры, поэтому там не действуют графики отключений света. Об этом рассказали в компании «ДТЭК Киевские электросети» по запросу «Следствия.Инфо».

В компании объяснили, что дом по улице Богдана Хмельницкого, 30/10 невозможно отключить от электроснабжения отдельно. Список объектов критической инфраструктуры ДТЭК получает от Киевской городской военной администрации. В общей сложности к этой линии, кроме дома Кличко, подключены еще десять жилых домов.

Дом по улице Богдана Хмельницкого, 30/10 построен в 1901 году и расположен неподалеку от Крещатика. Кличко говорил, что решил купить в нем квартиру после боя в 1999 году, на котором он завоевал чемпионский титул по версии WBO.

В 2013 году будущий городской голова показывал квартиру журналистам: она имеет общую площадь 225 м² и шесть комнат, а также четыре ванных комнаты и туалет.

Ранее Кличко заявлял, что из-за усиления российских ударов по мостам и энергетике Киев перед зимой переходит в режим выживания, а город должен готовиться к возможным сложным сценариям. Поэтому мэр призвал жителей столицы, имеющих друзей или родственников за пределами города, рассмотреть возможность временного переезда.

Автор:
Светлана Манько

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