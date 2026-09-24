В правительстве разработали пошаговый план реформы "Укрзализныци" с открытием рынка для частных компаний

Кабинет министров прорабатывает план реформы компании "Укрзализныця", содержащий график изменений и сроки открытия железнодорожного рынка для частных инвестиций. Утверждение этого документа является одним из критериев для получения финансовой поддержки Украиной от Европейского Союза.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Укринформ".

Как сообщил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач во время панельной дискуссии на форуме "Региональные диалоги с бизнесом о евроинтеграции", документ предусматривает поэтапную имплементацию всех европейских норм функционирования железной дороги.

Государство уже делает первые шаги на этом пути. Продолжается строительство европути, отпущено регулирование цен на билеты в вагонах СВ и первом классе "Интерсити", а также внедряются базовые элементы государственной компенсации пассажирских перевозок.

Главные препятствия для запуска частных операторов

Полноценный выход частных перевозчиков на железнодорожные маршруты сдерживается несколькими факторами:

ситуация с безопасностью, из-за которой иностранные операторы опасаются заходить в Украину собственным подвижным составом даже в пределах пилотных проектов;

нехватка долгосрочного финансирования для инвесторов из-за военных рисков;

устаревшая модель льготных перевозок, где из-за несовершенной системы компенсаций пассажирский сектор остается убыточным и коммерчески непривлекательным.

Проблема с законодательством

Для полноценной либерализации рынка Верховная Рада ранее приняла лишь блок безопасности правил — закон "О безопасности и интероперабельности на железнодорожном транспорте Украины".

Как отметила заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Сирко, законопроект пришлось разделить пополам, поскольку голосов на полное открытие рынка в парламенте пока не хватает.

В то же время она подчеркнула, что допуск частного капитала и частного влечения является жизненно необходимым шагом на фоне российских атак. Государство не сможет самостоятельно профинансировать скорейшее восстановление поврежденных локомотивов параллельно с восстановлением дорог и мостов.

Напомним, ранее сообщалось, что партнеры помогут восстановить поврежденные поезда УЗ, на что Украина привлекает более 240 млн долларов. Мининфраструктуры совместно с "Укрзализныцей" приступили к созданию международной коалиции партнеров для восстановления локомотивного парка и укрепления энергонезависимости железнодорожной сети.