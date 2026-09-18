Охота на украинские поезда: "Укрзализныця" теряет до 40 локомотивов ежемесячно из-за реактивных дронов РФ

Российские войска системно атакуют украинские пассажирские поезда реактивными беспилотниками, пытаясь парализовать железнодорожную сеть, ключевую для экономики, перевозки гражданской и военной логистики. С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, причем более 60% из них — за последние восемь месяцев.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на издание POLITICO.

Сейчас компания ежемесячно теряет от 37 до 40 локомотивов. По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского, оккупанты начали прицельную охоту на поезда осенью прошлого года после получения mesh-антенн.

Эта технология позволяет дронам ретранслировать сигнал между собой или соединяться с наземными передатчиками на оккупированных территориях и в Беларуси, что обеспечивает операторам управления в режиме реального времени в обход средств РЭБ и позволяет поражать движущиеся цели.

Расширение географии атак и разная ширина пути

Если раньше большинство ударов приходилось на прифронтовые зоны в пределах 200 км от границы, то сейчас россияне используют ретрансляторы в Беларуси для атак и на западные области Украины.

Угроза иностранным гостям: недавно российский дрон атаковал поезд у польской границы вскоре после отправления дипломатического поезда с европейскими советниками и экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном. В "Укрзализныце" считают, что именно этот состав мог быть первоочередной целью врага для устрашения международных партнеров;

Протоколы эвакуации: благодаря скорым действиям железнодорожников пассажиров вовремя выводят из вагонов на безопасное расстояние, что минимизирует жертвы, однако враг продолжает системно выбивать подвижной состав;

Высокая стоимость замены: цена одного нового локомотива составляет около 5 млн. евро. Несмотря на финансовую помощь ЕБРР и Всемирного банка темпы разрушений превышают возможности быстрого восстановления;

Технический барьер: заменить утраченные машины сложно из-за разницы пути - Украина использует ширину 1520 мм против европейского стандарта 1435 мм. Совместимый подвижной состав только Финляндия и страны Балтии, в частности Литва уже пообещала передать часть локомотивов в рамках зимнего пакета помощи.

Напомним, Россия повредила в 2026 году больше локомотивов УЗ, чем за все предыдущие годы войны. С начала 2026 года из-за российских атак пострадало 310 локомотивов, тогда как за период с февраля 2022 года до конца 2025 года было повреждено 227 единиц.