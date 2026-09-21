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Партнеры помогут восстановить поврежденные поезда УЗ: Украина привлекает более $240 млн
Мининфраструктуры совместно с "Укрзализныцей" приступили к созданию международной коалиции партнеров для восстановления локомотивного парка и укрепления энергонезависимости железнодорожной сети.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление пресс-службы компании.
С начала полномасштабного вторжения русские войска целенаправленно избивают по железной дороге. За это время враг повредил 533 локомотива "Укрзализныци" и еще 75 машин частных промышленных предприятий, поэтому компании крайне необходимо компенсировать потери тяги.
Финансирование техники и укрепление энергостойкости
В ходе переговоров на саммите "Карпатская восьмерка" стороны достигли ряда важных договоренностей:
- Закупка тяги: трастовый фонд URTF в рамках совместного проекта с Всемирным банком предоставит 100 млн долларов гранту, которые направят на приобретение локомотивов на внешних рынках;
- Помощь техникой: Словакия согласилась передать Украине три электрических локомотива;
- Энергетическая безопасность: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предварительно согласовал выделение 130 млн. евро на критические потребности и стабильность питания железной дороги, а подписать финальные соглашения планируют до конца сентября.
По словам представителей отрасли, инициатива должна стать долгосрочной системной программой обновления и модернизации украинской железной дороги, а не разовой точечной помощью.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" предложила создать бюджетного железнодорожного перевозчика между Украиной и ЕС. Проект предусматривает закупку поездов европейского пути, привлечение 441 млн долларов инвестиций и запуск первых рейсов примерно через четыре года.