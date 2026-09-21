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Партнеры помогут восстановить поврежденные поезда УЗ: Украина привлекает более $240 млн

поезд
Партнеры помогут восстановить поврежденные поезда УЗ / Укрзалізниця

Мининфраструктуры совместно с "Укрзализныцей" приступили к созданию международной коалиции партнеров для восстановления локомотивного парка и укрепления энергонезависимости железнодорожной сети.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

С начала полномасштабного вторжения русские войска целенаправленно избивают по железной дороге. За это время враг повредил 533 локомотива "Укрзализныци" и еще 75 машин частных промышленных предприятий, поэтому компании крайне необходимо компенсировать потери тяги.

Финансирование техники и укрепление энергостойкости

В ходе переговоров на саммите "Карпатская восьмерка" стороны достигли ряда важных договоренностей:

  • Закупка тяги: трастовый фонд URTF в рамках совместного проекта с Всемирным банком предоставит 100 млн долларов гранту, которые направят на приобретение локомотивов на внешних рынках;
  • Помощь техникой: Словакия согласилась передать Украине три электрических локомотива;
  • Энергетическая безопасность: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предварительно согласовал выделение 130 млн. евро на критические потребности и стабильность питания железной дороги, а подписать финальные соглашения планируют до конца сентября.

По словам представителей отрасли, инициатива должна стать долгосрочной системной программой обновления и модернизации украинской железной дороги, а не разовой точечной помощью.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" предложила создать бюджетного железнодорожного перевозчика между Украиной и ЕС. Проект предусматривает закупку поездов европейского пути, привлечение 441 млн долларов инвестиций и запуск первых рейсов примерно через четыре года.

Автор:
Максим Кольц

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