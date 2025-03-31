Регуляторні технології у фінансовому секторі: НБУ опублікував Зелену книгу

Національний банк України опублікував Зелену книгу з розвитку регуляторних технологій на фінансовому ринку України.

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Про це інформує пресслужба НБУ.

Про документ

Документ містить актуальну позицію регулятора з ключових питань розвитку регуляторних технологій ( регтеху) та призначений для обговорення з учасниками фінансового ринку.

Сучасні банківські процеси з вивчення клієнтів, боротьби з шахрайством та відмиванням коштів часто не відповідають викликам часу, що створює незручності для клієнтів. Фінтех-рішення покращують якість обслуговування, але обробка великих обсягів даних залишається проблемою. Нацбанк підтримує розвиток регтех-рішень, щоб підвищити ефективність регуляторних процесів і покращити взаємодію фінансових установ із клієнтами, зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

У чому актуальність Зеленої книги розвитку регтеху

Розвиток регтех-рішень на фінансовому ринку України є одним із пріоритетів, визначених у Стратегії НБУ та Стратегії розвитку фінансового сектору.

Регулятор зосереджує увагу на регтех-рішеннях для забезпечення регуляторного комплаєнсу у сфері фінансових послуг, зокрема за такими напрямами:

управління ризиками; надання звітності регулятору та іншої інформації на його вимогу, розкриття інформації;

запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, санкційний скринінг;

запобігання та протидія шахрайству.

Розвиток регтех-рішень оптимізує комплаєнс-процеси, покращуючи нагляд НБУ та швидкість реагування на виклики. Це зміцнить фінансовий сектор, підвищить його керованість і конкурентоспроможність. Споживачі отримають кращий захист, зручніший сервіс і доступніші фінансові продукти.

НБУ вважає, що розвиток регтеху в Україні залежить від системної співпраці банків, небанківських установ і постачальників регтех-рішень. Це допоможе фінансовому сектору відповідати ринковим вимогам і впроваджувати інновації. Регулятор готовий сприяти цьому, враховуючи стратегічні цілі та фінансову стабільність країни.

Можливості для обговорення

Національний банк розраховує, що бачення розвитку регтеху, викладене в Зеленій книзі, спонукатиме експертів та учасників фінансового ринку до обговорення та подальшої спільної роботи над цим питанням, зокрема через:

початок діалогу шляхом опитування щодо проблем та очікувань фінансового ринку;

ініціацію роботи над заходами з розвитку регтеху;

фіксацію спільних напрацювань розвитку регтеху в Білій книзі.

Довідково:

Нацбанк вбачає основою розвитку регтеху в Україні співпрацю банків, небанківських установ і постачальників регтех-рішень. Це дозволить фінансовому сектору відповідати ринковим вимогам і впроваджувати інновації. Регулятор готовий підтримувати цей процес, враховуючи стратегічні цілі та фінансову стабільність країни.

Нагадаємо, НБУ запропонував зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, включаючи платіжні картки. Відповідні норми містить проєкт постанови правління НБУ, який наразі винесено на громадське обговорення.