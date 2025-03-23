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Нацбанк планує змінити правила емісії та еквайрингу платіжних карток
Національний банк України запропонував зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, включаючи платіжні картки. Відповідні норми містить проєкт постанови правління НБУ, який наразі винесено на громадське обговорення.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Головна мета нововведень – підвищити прозорість платіжних операцій і посилити захист прав користувачів фінансових послуг.
Серед ключових змін передбачається зобов’язання еквайрів передавати емітентам детальнішу інформацію про платника та/або отримувача коштів. Наприклад, для бізнесу необхідно буде зазначати код за ЄДРПОУ, а для фізичних осіб – унікальний номер платіжного інструменту.
Також уточнюються вимоги до формування еквайром платіжних інструкцій, визначаються обов’язкові реквізити операцій. Окрім того, у разі проведення платежів в інтернеті еквайри будуть зобов’язані інформувати користувачів про своє повне найменування ще до початку операції.
Фінансові установи, які займаються емісією або еквайрингом платіжних інструментів, матимуть час до 1 жовтня 2025 року, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.
Зазначимо, що у 2024 році українці оплатили банківськими картками та гаджетами через екосистему еквайрингу ПриватБанк на рекордні 1,06 трлн грн. Це на 24% більше, ніж у 2023 році.