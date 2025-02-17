Українці сплатили понад 1 трлн грн картками через еквайринг ПриватБанку

У 2024 році українці оплатили товари та послуги банківськими картками та гаджетами через екосистему еквайрингу ПриватБанк на рекордні 1,06 трлн грн. Це на 24% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Як повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, через мережу стаціонарних торгових терміналів за рік українці розрахувалися на 973 млрд грн. Водночас кількість активних POS-терміналів у мережі банку зросла на 7,5% і досягла 288 тисяч.

Популярність мобільного еквайрингу також зростає: обсяг платежів через застосунок “Термінал”, який перетворює смартфон на POS-термінал, майже подвоївся і сягнув 9,6 млрд грн.

Крім того, українці на 33% частіше оплачували покупки онлайн, а загальний обсяг платежів через сервіс інтернет-еквайрингу Liqpay становив 77 млрд грн.

Нагадаємо, минулого року ПриватБанк додав функціонал еквайрингу в мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу". Бізнес-клієнти фінустанови зможуть через смартфон створювати нові точки продажу, замовляти POS-термінал та керувати процесом підключення нових торгових точок та послуг.