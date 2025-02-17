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Украинцы оплатили более 1 трлн грн картами из-за эквайринга ПриватБанка

Украинцы оплатили более 1 трлн грн картами из-за эквайринга ПриватБанка
Фото: ПриватБанк

В 2024 году украинцы оплатили товары и услуги банковскими картами и гаджетами через экосистему эквайринга ПриватБанк на рекордные 1,06 трлн. грн. Это на 24% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как сообщил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, по сети стационарных торговых терминалов за год украинцы рассчитались на 973 млрд грн. В то же время количество активных POS-терминалов в сети банка выросло на 7,5% и достигло 288 тысяч.

Популярность мобильного эквайринга также растет: объем платежей через приложение "Терминал", превращающий смартфон в POS-терминал, почти удвоился и достиг 9,6 млрд грн.

Кроме того, украинцы на 33% чаще оплачивали покупки онлайн, а общий объем платежей через сервис интернет-эквайринга Liqpay составил 77 млрд. грн.

Напомним, в прошлом году ПриватБанк добавил функционал эквайринга в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса". Бизнес-клиенты финучреждения смогут через смартфон создавать новые точки продаж, заказывать POS-терминал и управлять процессом подключения новых торговых точек и услуг.

Автор:
Татьяна Гойденко