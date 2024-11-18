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Бизнес-клиенты ПриватБанка смогут управлять эквайрингом со смартфона
ПриватБанк добавил функционал эквайринга в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса". Теперь бизнес-клиенты финучреждения смогут через смартфон создавать новые точки продаж, заказывать POS-терминал и управлять процессом подключения новых торговых точек и услуг.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Как воспользоваться услугой
Для того чтобы пользоваться услугой эквайринга в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса", необходимо:
- перейти в раздел "Услуги";
- выбрать в списке доступных услуг "Эквайринг";
- нажать кнопку "Добавить торговую точку";
- заполнить необходимую информацию и отправить заявку в банк, как на видео.
В ПриватБанке отмечают, что для более удобного использования услуги достаточно добавить ярлык "Эквайринг" на главный экран для мгновенного доступа ко всем функциям.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Какие услуги доступны в "Приват24 для бизнеса"
Ранее ПриватБанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.
Также ПриватБанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний "Досье деловой репутации", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".
Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.
А недавно в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты ПриватБанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки представления налоговой отчетности.
Также сообщалось, что ПриватБанк запустил для своих бизнес-клиентов пакет услуг "Бизнес старт". Он предусматривает быстрое открытие счетов онлайн, специальный тариф на обслуживание и подарки новым клиентам.