Бизнес-клиенты ПриватБанка смогут управлять эквайрингом со смартфона

ПриватБанк добавил функционал эквайринга в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса". Теперь бизнес-клиенты финучреждения смогут через смартфон создавать новые точки продаж, заказывать POS-терминал и управлять процессом подключения новых торговых точек и услуг.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы пользоваться услугой эквайринга в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса", необходимо:

перейти в раздел "Услуги";

выбрать в списке доступных услуг "Эквайринг";

нажать кнопку "Добавить торговую точку";

заполнить необходимую информацию и отправить заявку в банк, как на видео.

В ПриватБанке отмечают, что для более удобного использования услуги достаточно добавить ярлык "Эквайринг" на главный экран для мгновенного доступа ко всем функциям.

Какие услуги доступны в "Приват24 для бизнеса"

Ранее ПриватБанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.

Также ПриватБанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний "Досье деловой репутации", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".

Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.

А недавно в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты ПриватБанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки представления налоговой отчетности.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил для своих бизнес-клиентов пакет услуг "Бизнес старт". Он предусматривает быстрое открытие счетов онлайн, специальный тариф на обслуживание и подарки новым клиентам.