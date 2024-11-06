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Предприниматели смогут принимать платежи через "Терминал" ПриватБанка без комиссии до конца года

Предприниматели смогут принимать платежи через "Терминал" ПриватБанка без комиссии до конца года
Изображение: Пресс-служба ПриватБанка

С 6 ноября украинские предприниматели, которые подключат для приема оплат за товары или услуги приложение "Терминал" ПриватБанка, позволяющего использовать в качестве POS-терминала со встроенным ПРРО собственный Android смартфон или iPhone, до конца 2024 года будут принимать платежи без комиссий.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В финучреждении сообщают, что к программе свободного тарифа от ПриватБанка и Visa для новых пользователей "Терминала" могут присоединиться клиенты — юридические лица и ФЛП, которые впервые загрузят мобильное приложение "Терминал", зарегистрируются в личном кабинете и будут принимать оплаты в течение срока действия акции на общую сумму от 50 тыс. грн.

В ПриватБанке отмечают, что украинские предприниматели все чаще выбирают их приложение "Терминал" для приема оплаты за товары и услуги через свой смартфон в качестве основного сервиса приема безналичных оплат или дополнительного вместе с обычным POS-терминалом.

С начала 2024 года через "Терминал" на смартфонах торговцев было оплачено карточками и гаджетами товаров и услуг на 6,5 млрд грн, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Лидером рейтинга регионов по абсолютному росту количества и объемов оплат через "Терминал" стала Черниговщина, где с начала года предприниматели в 28 раз больше, чем в прошлом, получили оплату собственными гаджетами.

Чаще всего через "Терминал" и смартфон украинцы оплачивают в кафе, магазинах одежды, продуктовых магазинах, салонах красоты и такси.

О приложении "Терминал"

В конце октября 2023 года ПриватБанк запустил приложение "Терминал" для iPhone. Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала.

Приложение "Терминал" для Android и iOS на базе технологии Visa Tap to Phone позволяет предпринимателям и малому бизнесу принимать безналичные платежи со смартфона, без дополнительного оборудования – POS-терминалов, считывателей карт, QR-кодов или другого.

Это комплексное готовое решение для бизнеса, позволяющее не только принимать платежи, но и фиксировать денежные операции с помощью программного PPO, создавать и фискализовать чеки, передавать информацию в налоговую. Как это делать со смартфона – продемонстрировано на видео.

В 2023 году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд грн.

В июне 2024 года ПриватБанк открыл возможность интеграции приложения "Терминал" для приема безналичных платежей со смартфонов на Android и iOS в другие приложения и программы.

Автор:
Ольга Колесниченко