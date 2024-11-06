Підприємці зможуть приймати платежі через "Термінал" ПриватБанку без комісії до кінця року

З 6 листопада українські підприємці, які підключать для прийому оплат за товари чи послуги застосунок "Термінал" ПриватБанку, що дозволяє використовувати у якості POS-терміналу з вбудованим ПРРО власний Android смартфон чи iPhone, до кінця 2024 року прийматимуть платежі без комісій.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

У фінустанові повідомляють, що до програми вільного тарифу від ПриватБанку та Visa для нових користувачів "Терміналу" можуть приєднатися клієнти - юридичні особи та ФОП, які вперше завантажать мобільний застосунок "Термінал", зареєструються в особистому кабінеті та прийматимуть оплати протягом строку дії акції на загальну суму від 50 тис грн.

В ПриватБанку зауважують, що українські підприємці все частіше вибирають їх застосунок "Термінал" для прийому оплати за товари та послуги через власний смартфон у якості основного сервісу прийому безготівкових оплат чи додаткового разом із звичайним POS-терміналом.

З початку 2024 року через "Термінал" на смартфонах торговців було сплачено картками та гаджетами товарів та послуг на 6,5 млрд грн, що втричі більше, ніж торік.

Лідером рейтингу регіонів за абсолютним зростанням кількості та обсягів оплат через "Термінал", стала Чернігівщина, де з початку року підприємці в 28 разів більше, ніж минулоріч, отримали оплат власними гаджетами.

Найчастіше через "Термінал" та смартфон українці оплачують в кафе та кав'ярнях, магазинах одягу, продуктових крамницях, салонах краси та таксі.

Про застосунок "Термінал"

Наприкінці жовтня 2023 року ПриватБанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу.

Застосунок "Термінал" для Android та iOS на базі технології Visa Tap to Phone дає можливість підприємцям та малому бізнесу приймати безготівкові платежі зі смартфону, без додаткового обладнання – POS-терміналів, зчитувачів карток, QR кодів чи іншого.

Це комплексне готове рішення для бізнесу, яке дає не лише можливість приймати платежі, а й фіксувати грошові операції за допомогою програмного PPO, створювати та фіскалізувати чеки, передавати інформацію до податкової. Як це робити зі смартфону – продемонстровано на відео.

У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн.

В червні 2024 року ПриватБанк відкрив можливість інтеграції застосунку "Термінал" для приймання безготівкових платежів зі смартфонів на Android та iOS в інші застосунки та програми.