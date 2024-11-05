ПриватБанк запустив для підприємців новий пакет послуг "Бізнес старт": що він передбачає

ПриватБанк запустив для своїх бізнес-клієнтів пакет послуг "Бізнес старт". Він передбачає швидке відкриття рахунків онлайн, спеціальний тариф обслуговування та подарунки новим клієнтам.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що тепер українські підприємці можуть відкрити банківський рахунок в ПриватБанку за спрощеною онлайн процедурою без відвідування відділень та користуватися послугами банку на спеціальних умовах нового пакету послуг.

За словами члена правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва, відкрити новий рахунок ФОП в ПриватБанку можна на сайті банку, через Приват24 або сервіс "є-Підприємець" в "Дії". Для цього необхідно пройти 4 простих кроки, що займатиме не більше 5 хвилин.

Що ще включає пакет "Бізнес старт"

Також повідомляється, що нова програма обслуговування ФОП в ПриватБанку окрім швидкого безкоштовного відкриття рахунку, включає спеціальний тариф "Бізнес старт", за яким перші три місяці плата за розрахунково-касове обслуговування в банку не тарифікується.

"Лише для клієнтів ПриватБанку діє подовжена валютна торговельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії", - повідомляє пресслужба фінустанови.

Крім того, для всіх нових клієнтів банку, що відкриють рахунок ФОП у ПриватБанку через сервіс "е-Підприємець" на порталі "Дія" та оформлять для розрахунків картку Mastercard, з 1 листопада 2024 року до 28 лютого 2025 року діє акція ПриватБанку та Mastercard, головним призом якої стане сертифікат на 100 000 грн для оновлення парку оргтехніки в офісі. Кожного місяця перші 300 клієнтів, які відкрили рахунок у ПриватБанку, отримають поповнення мобільного на 500 грн.

У фінустанові додали, що щомісяця нові рахунки в ПриватБанку відкривають майже 20 тисяч ФОПів, при цьому кожний третій новий рахунок підприємця відкривається виключно онлайн через сайт банку.

Які послуги доступні у "Приват24 для бізнесу"

Раніше Приватбанк запустив пільговий тариф для бізнес-клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.

Також ПриватБанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаній "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.

А нещодавно у "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.