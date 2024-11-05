ПриватБанк запустил для предпринимателей новый пакет услуг "Бизнес старт": что он предусматривает

ПриватБанк запустил для своих бизнес-клиентов пакет услуг “Бизнес старт”. Он предусматривает быстрое открытие счетов онлайн, специальный тариф на обслуживание и подарки новым клиентам.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что теперь украинские предприниматели могут открыть банковский счет в ПриватБанке по упрощенной онлайн-процедуре без посещения отделений и пользоваться услугами банка на специальных условиях нового пакета услуг.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгения Заиграева, открыть новый счет ФЛП в ПриватБанке можно на сайте банка, через Приват24 или сервис "є-Підприємець" в "Дії". Для этого необходимо пройти 4 простых шага, что будет занимать не более 5 минут.

Что еще включает пакет "Бизнес старт"

Также сообщается, что новая программа обслуживания ФЛП в ПриватБанке кроме быстрого бесплатного открытия счета включает специальный тариф "Бизнес старт", по которому первые три месяца плата за расчетно-кассовое обслуживание в банке не тарифицируется.

"Только для клиентов ПриватБанка действует удлиненная валютная торговая сессия с зачислением иностранной валюты день в день без комиссии", — сообщает пресс-служба финучреждения.

Кроме того, для всех новых клиентов банка, которые откроют счет ФЛП в ПриватБанке через сервис "е-Підприємець" на портале "Дія" и оформят для расчетов карту Mastercard, с 1 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года действует акция ПриватБанка и Mastercard, главным призом которой станет сертификат на 100 000 грн для обновления парка оргтехники в офисе. Каждый месяц первые 300 клиентов, открывших счет в ПриватБанке, получат пополнение мобильного на 500 грн.

В финучреждении добавили, что ежемесячно новые счета в ПриватБанке открывают почти 20 тысяч ФЛП, при этом каждый третий новый счет предпринимателя открывается исключительно онлайн через сайт банка.

Какие услуги доступны в "Приват24 для бизнеса"

Ранее ПриватБанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.

Также ПриватБанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний "Досье деловой репутации", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".

Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.

А недавно в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты ПриватБанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки представления налоговой отчетности.