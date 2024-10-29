У яких регіонах підприємці найактивніше приймають платежі через смартфон

Українські підприємці все частіше вибирають для прийому оплати за товари та послуги сервіс “Термінал” ПриватБанку. Лише з початку 2024 року загальна сума товарів, які українці оплатили картками та гаджетами на смартфонах торговців, зросла у 2,5 рази до 6,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що лідером рейтингу регіонів за абсолютним зростанням кількості та обсягів оплат через “Термінал”, який дозволяє використовувати у якості POS-терміналу власний смартфон, стала Чернігівщина, де з початку року підприємці в 28 разів більше, ніж минулоріч, отримали оплат власними гаджетами.

У трійці лідерів також Харківська область (в 27 разів більше оплат ніж за 2023), що повʼязане з можливостями “Терміналу” працювати за умов дефіциту електрики, та Івано-Франківщина (зростання обсягів оплат у 24,5 разів), де підприємці активно користуються “Терміналом” та вбудованим сервісом ПРРО “Каса” для фіскалізації розрахунків.

В рейтинг ТОП-10 регіонів, де підприємці активно користуються інноваційними рішеннями прийому оплати, також увійшли Волинська область, Закарпаття та Вінниччина (де прийом оплат “Терміналом зросло у понад 20 разів).

Майже у 19 разів частіше оплачують покупки через смартфони торговців мешканці Тернопільської області та Одещини, у 18 разів зросли оплати через смартфони та “Термінал” на Київщині та у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, з початку 2024 року було сплачено картками та гаджетами через “Термінал” на смартфонах торговців товарів та послуг на 6,5 млрд грн (що втричі більше, ніж минулого року).

Найчастіше через “Термінал” та смартфон українці оплачують в кафе та кав'ярнях, магазинах одягу, продуктових крамницях, салонах краси та таксі.

Українські підприємці зможуть приймати безготівкові оплати смартфоном

Застосунок "Термінал" ПриватБанку дозволяє приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфону.

Наприкінці жовтня минулого року ПриватБанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу.

У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн.

В червні 2024 року ПриватБанк відкрив можливість інтеграції застосунку "Термінал" для приймання безготівкових платежів зі смартфонів на Android та iOS в інші застосунки та програми.