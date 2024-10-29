В каких регионах предприниматели наиболее активно принимают платежи через смартфон

Украинские предприниматели все чаще выбирают для приема оплаты за товары и услуги сервис Терминал ПриватБанка. Только с начала 2024 года общая сумма товаров, которые украинцы оплатили картами и гаджетами на смартфонах торговцев, выросла в 2,5 раза до 6,5 млрд. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что лидером рейтинга регионов по абсолютному росту количества и объемов оплат через "Терминал", который позволяет использовать в качестве POS-терминала собственный смартфон, стала Черниговщина, где с начала года предприниматели в 28 раз больше, чем в прошлом, получили оплату собственными гаджетами.

В тройке лидеров также Харьковская область (в 27 раз больше оплат чем за 2023), что связано с возможностями "Терминала" работать при дефиците электричества, и Ивано-Франковская область (рост объемов оплат в 24,5 раз), где предприниматели активно пользуются " Терминалом и встроенным сервисом ПРРО Касса для фискализации расчетов.

В рейтинг ТОП-10 регионов, где предприниматели активно пользуются инновационными решениями приема оплаты, также вошли Волынская область, Закарпатье и Винницкая область (где прием оплат Терминалом выросло более чем в 20 раз).

Почти в 19 раз чаще оплачивают покупки через смартфоны торговцев жители Тернопольской области и Одесской области, в 18 раз выросли оплаты через смартфоны и Терминал на Киевщине и в Днепропетровской области.

Напомним, с начала 2024 года были оплачены карточками и гаджетами через "Терминал" на смартфонах торговцев товаров и услуг на 6,5 млрд грн (втрое больше, чем в прошлом году).

Чаще всего через "Терминал" и смартфон украинцы оплачивают в кафе и кафе, магазинах одежды, продуктовых магазинах, салонах красоты и такси.

Украинские предприниматели смогут принимать безналичные оплаты смартфоном

Применение "Терминал" ПриватБанка позволяет принимать безналичные платежи с помощью обычного смартфона.

В конце октября прошлого года ПриватБанк запустил приложение "Терминал" для iPhone. Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала.

В 2023 году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд грн.

В июне 2024 г. ПриватБанк открыл возможность интеграции приложения "Терминал" для приема безналичных платежей со смартфонов на Android и iOS в другие приложения и приложения.