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ПриватБанк открыл возможность интеграции "Терминала" в сторонние приложения и программные решения
ПриватБанк открыл возможность украинским разработчикам, бизнесу и сервисным компаниям интегрировать приложение "Терминал" в другие приложения и программные решения.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, приложение "Терминал", позволяющее принимать безналичные платежи с помощью обычного смартфона, на сегодняшний день лучшее решение на рынке и единственное, что работает с обеими операционными системами Android и iOS.
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Отмечается, что простой и удобный способ принимать безналичные платежи позволит расширить возможности цифровых сервисов клиентов и экономить ресурсы на разработке собственных программных решений.
Интеграция мобильного приложения Терминал будет полезен бизнесу, использующему собственную программу для продажи товаров или услуг и которому необходим функционал безналичного приема платежей с карты или электронного кошелька.
О том, как интегрировать терминал в приложение или программный комплекс по ссылке.
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Приложение "Терминал" от ПриватБанка позволяет использовать в качестве POS-терминала со встроенным ПРРО собственный Android смартфон или iPhone.
В конце октября прошлого года ПриватБанк запустил приложение "Терминал" для iPhone. Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала. На сегодня, ПриватБанк – единственный банк в Украине, который имеет приложение для iPhone.
В 2023 году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму свыше 3,2 млрд грн.
По количеству оплат через "Терминал" и смартфон лидируют продуктовые магазины - почти 600 тыс. в год, и общепит - 420 тысяч. Самый средний чек - в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).