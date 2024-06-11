ПриватБанк открыл возможность интеграции "Терминала" в сторонние приложения и программные решения

ПриватБанк открыл возможность украинским разработчикам, бизнесу и сервисным компаниям интегрировать приложение "Терминал" в другие приложения и программные решения.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, приложение "Терминал", позволяющее принимать безналичные платежи с помощью обычного смартфона, на сегодняшний день лучшее решение на рынке и единственное, что работает с обеими операционными системами Android и iOS.

Теперь лучшие цифровые сервисы будут еще доступнее любому бизнесу в Украине.

Отмечается, что простой и удобный способ принимать безналичные платежи позволит расширить возможности цифровых сервисов клиентов и экономить ресурсы на разработке собственных программных решений.

Интеграция мобильного приложения Терминал будет полезен бизнесу, использующему собственную программу для продажи товаров или услуг и которому необходим функционал безналичного приема платежей с карты или электронного кошелька.

О том, как интегрировать терминал в приложение или программный комплекс по ссылке.

Украинские предприниматели смогут принимать безналичные оплаты смартфоном

Приложение "Терминал" от ПриватБанка позволяет использовать в качестве POS-терминала со встроенным ПРРО собственный Android смартфон или iPhone.

В конце октября прошлого года ПриватБанк запустил приложение "Терминал" для iPhone. Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала. На сегодня, ПриватБанк – единственный банк в Украине, который имеет приложение для iPhone.

В 2023 году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму свыше 3,2 млрд грн.

По количеству оплат через "Терминал" и смартфон лидируют продуктовые магазины - почти 600 тыс. в год, и общепит - 420 тысяч. Самый средний чек - в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).