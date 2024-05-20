Приватбанк установил нулевой тариф на интернет-эквайринг LiqRay до 15 июля

Приватбанк вместе с Visa сообщили о запуске программы поддержки бизнеса, продающего свои товары через интернет. Так, с 15 мая по 15 июля 2024 года для всех новых пользователей сервиса Liqpay будет действовать свободный тариф с 0% комиссии на прием платежей с карточек.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

"Мы вместе с более чем 25 тысячами клиентов сервиса уверены, что LiqPay - лучшее решение для бизнеса, чтобы быстро начать и удобно принимать платежи на сайтах и в мобильных приложениях", - отметил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко

Он добавил, что сервис крупнейшего украинского банка кроме множества технологических преимуществ, в отличие от небанковских участников рынка, является наиболее надежным и доступным.

Как воспользоваться программой

Воспользоваться программой поддержки LiqРay для легкого старта и приема платежей онлайн можно, зарегистрировавшись на сайте .

Свободный тариф для новых клиентов сервиса будет действовать в течение срока программы, если обращение по карточкам не превышает 50 000 грн.

LiqPay является ведущим украинским сервисом для осуществления интернет-платежей на украинском рынке, ежедневно украинцы оплачивают через LiqPay более 2 млн онлайн покупок.

С помощью LiqРay предприниматели и юридические лица могут удобно принимать платежи онлайн через веб-сайты и мобильные приложения и управлять своим бизнесом. Для оплат LiqPay предоставляет множество платежных методов: PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-код, токены и прочее.

Всем пользователям LiqРay доступна возможность фискализации операций с помощью собственного банковского сервиса ПРРО без дополнительной оплаты сервиса.

Напомним, клиенты Приватбанка смогут получить ежемесячный кэшбек до 25 тыс грн за получение или отправку международных переводов на карту Visa.