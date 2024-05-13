Приватбанк запустил для бизнеса бесплатный тест драйв валютной "Торговой платформы": как воспользоваться

Государственный Приватбанк открыл украинскому бизнесу возможность проведения валютно-обменных операций с помощью инновационного сервиса “ Торговая платформа ”

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что инновационный сервис - уникальная для рынка платформа, где клиенты онлайн могут управлять валютно-обменными операциями, самостоятельно выбирать комфортный курс и закрывать сделки мгновенно.

Как отмечают в Приватбанке, всем новым клиентам "Торговой платформы" пользование в течение первых 3 месяцев будет бесплатным.

Какой функционал сервиса

Как сообщается, инновационный сервис Приватбанка для управления валютно-обменными операциями "Торговая платформа" позволяет клиентам:

следить за курсами валют в режиме онлайн и совершать валютно-обменные операции по рыночному курсу;

вдвое увеличить время для обмена: с 9:30 до 16:00;

создавать заявки в режиме 24/7;

мгновенно получать денежные средства на счет от купли/продажи валюты;

автоматически получать лучший курс и меньшую комиссию при увеличении объемов валютно-обменных операций.

"Воспользоваться предложением банка с 0% комиссией за валютно-обменные операции в течение 3 месяцев с даты проведения первой операции на Торговой платформе могут юридические лица, среднемесячный объем валютно-обменных операций которых превышает $10 000 тыс. (или эквивалент в пересчете в доллар США) и которые на дату старта акции не имеют валютных счетов в Приватбанке (или по валютным счетам, открытым в Приватбанке, не было сделок в течение 92+ дней)", - подчеркивают в финучреждении.

Там добавляют, что для участия в тест-драйве Торговой платформы необходимо зарегистрироваться на сайте Приватбанка, дождаться звонка сотрудника банка и с его помощью подключиться к сервису.

Какие услуги доступны в "Приват24 для бизнеса"

Ранее Приватбанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.

Также Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний " Досье деловой репутации ", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".

Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.

А недавно в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты Приватбанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки представления налоговой отчетности.