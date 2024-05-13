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Приватбанк запустил для бизнеса бесплатный тест драйв валютной "Торговой платформы": как воспользоваться
Государственный Приватбанк открыл украинскому бизнесу возможность проведения валютно-обменных операций с помощью инновационного сервиса “ Торговая платформа”
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Отмечается, что инновационный сервис - уникальная для рынка платформа, где клиенты онлайн могут управлять валютно-обменными операциями, самостоятельно выбирать комфортный курс и закрывать сделки мгновенно.
Как отмечают в Приватбанке, всем новым клиентам "Торговой платформы" пользование в течение первых 3 месяцев будет бесплатным.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Какой функционал сервиса
Как сообщается, инновационный сервис Приватбанка для управления валютно-обменными операциями "Торговая платформа" позволяет клиентам:
- следить за курсами валют в режиме онлайн и совершать валютно-обменные операции по рыночному курсу;
- вдвое увеличить время для обмена: с 9:30 до 16:00;
- создавать заявки в режиме 24/7;
- мгновенно получать денежные средства на счет от купли/продажи валюты;
- автоматически получать лучший курс и меньшую комиссию при увеличении объемов валютно-обменных операций.
"Воспользоваться предложением банка с 0% комиссией за валютно-обменные операции в течение 3 месяцев с даты проведения первой операции на Торговой платформе могут юридические лица, среднемесячный объем валютно-обменных операций которых превышает $10 000 тыс. (или эквивалент в пересчете в доллар США) и которые на дату старта акции не имеют валютных счетов в Приватбанке (или по валютным счетам, открытым в Приватбанке, не было сделок в течение 92+ дней)", - подчеркивают в финучреждении.
Там добавляют, что для участия в тест-драйве Торговой платформы необходимо зарегистрироваться на сайте Приватбанка, дождаться звонка сотрудника банка и с его помощью подключиться к сервису.
Какие услуги доступны в "Приват24 для бизнеса"
Ранее Приватбанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.
Также Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний " Досье деловой репутации ", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".
Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.
А недавно в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты Приватбанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки представления налоговой отчетности.