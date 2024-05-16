Украинцы могут приобрести автомобили Renault в кредит онлайн через "Приват24"

ПриватБанк и Renault запустили в Украине общую кредитную программу для приобретения автомобилей ведущей французской марки авто.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что новая партнерская программа позволяет украинцам получить авто в кредит без лишней бюрократии и на выгодных условиях, а банку развивать рынок автокредитования на платформе современных технологических решений.

Renault - хорошо известный автомобильный бренд в Украине, поэтому мы рады объявить о запуске новой партнерской программы кредитования для физических лиц, что делает для украинцев приобретение надежного автомобиля более удобным и выгодным, - отметил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Он отметил, что для оформления кредита клиентам банка теперь требуется минимальный набор документов, решение о выдаче кредита банк принимает за считанные минуты, а управлять кредитной программой можно онлайн через Приват24.

Как работает программа

Купить одну из моделей Renault по условиям программы с авансом от 20% теперь можно у "Приват24", на сайте или в отделениях ПриватБанка.

Для этого нужно выбрать свой автомобиль среди модельного ряда Renault, подать заявку банку и дождаться 2 минуты решения о согласовании кредита.

При покупке авто в кредит, например Renault Duster стоимостью 713 200 грн. на 5 лет, ежемесячный кредитный платеж составляет от 7 472 грн.мес.

Среди преимуществ новой программы ПриватБанка и Renault – сниженная процентная ставка в течение первых 24 месяцев, отсутствие нотариального заверения договора залога, возможность досрочного погашения кредита в любой момент и внесение платежей через Приват24, терминалы самообслуживания или отделение банка.

Подробные условия программы по ссылке.