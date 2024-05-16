Українці можуть придбати автомобілі Renault у кредит онлайн через "Приват24"

Приватбанк та Renault запустили в Україні спільну кредитну програму для придбання автомобілів провідної французької марки авто.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що нова партнерська програма дає можливість українцям отримати авто в кредит без зайвої бюрократії та на вигідних умовах, а банку розвивати ринок автокредитування на платформі сучасних технологічних рішень.

“Renault -добре знаний автомобільний бренд в Україні, тому ми раді оголосити про запуск нової партнерської програми кредитування для фізичних осіб, що робить для українців придбання надійного автомобіля більше зручним та вигідним, - відзначив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Він зауважив, що для оформлення кредиту клієнтам банку тепер потрібен мінімальний набір документів, рішення про видачу кредиту банк ухвалює за лічені хвилини, а керувати кредитною програмою можна онлайн через "Приват24".

Як працює програма

Купити одну з моделей Renault за умовами програми з авансом від 20% тепер можна у "Приват24", на сайті чи у відділеннях Приватбанку.

Для цього треба вибрати свій автомобіль серед модельного ряду Renault, подати заявку банку та дочекатися 2 хвилини на рішення про погодження кредиту.

При купівлі авто в кредит, наприклад Renault Duster вартістю 713 200 грн на 5 років, щомісячний кредитний платіж становить від 7 472 грн.міс.

Серед переваг нової програми ПриватБанку та Renault - знижена процентна ставка протягом перших 24 місяців, відсутність нотаріального завірення договору застави, можливість дострокового погашення кредиту в будь-який момент та внесення платежів через "Приват24", термінали самообслуговування, чи відділення банку.

Детальні умови програми за посиланням.