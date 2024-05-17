Украинцы могут получить в Приватбанке кэшбеки за международные переводы на карты Visa

Клиенты Приватбанка смогут получить ежемесячный кэшбек до 25 тыс. грн за получение или отправку международных переводов на карту Visa.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Как получить кэшбек

Отмечается, что программа кэшбека будет действовать с 15 мая по 15 сентября 2024 года. Чтобы получить кэшбек к международным переводам, нужно зарегистрироваться на сайте банка и отправить или получить любой международный перевод на сумму от 500 грн с картой Visa от ПриватБанка и оплатить по меньшей мере две покупки на общую сумму от 100 грн любой картой Visa от ПриватБанка в магазинах или в интернете в Украине или за рубежом.

Каждый месяц среди участников программы будут разыгрывать 280 кэшбеков на сумму от 250 до 2500 грн. Максимальный кэшбек 25 тыс. грн будет разыгран по итогам акции.

В программе принимают участие все виды срочных денежных переводов и международных платежей, которые доступны для получения и отправки в ПриватБанк, включая получение денежной помощи от международных благотворительных организаций.

Международные переводы на карту Visa можно получить или отправить (с учетом установленных ограничений военного положения) через веб-версию или мобильный банк Приват24, в банкомате или терминале самообслуживания ПриватБанка и по телефону Сервисного центра банка 3700.

Напомним, Приватбанк запустил новую программу кэшбеков для клиентов, активно пользующихся безопасными и удобными переводами средств по номеру телефона.

Приватбанк запустил программу скидок и кэшбека "Привет"

Приватбанк запустил новую программу персональных скидок и кэшбеков для клиентов. Специальные предложения для каждого пользователя будут подбирать искусственный интеллект, основываясь на персональных характеристиках каждого пользователя.

Уже в мае более 18,5 миллиона клиентов финучреждения получат предложения выгодных покупок и персональных скидок и кэшбеков от топовых украинских брендов и компаний в новой программе лояльности "Привет", которая теперь есть в каждом Приват24.

Чтобы сэкономить средства, достаточно активировать предложение в программе "Привет" и сразу же получать кэшбеки и делать покупки со скидками. Количество активированных предложений не ограничено.