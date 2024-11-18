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Бізнес-клієнти ПриватБанку зможуть керувати еквайрингом зі смартфону
ПриватБанк додав функціонал еквайрингу в мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу". Відтепер бізнес-клієнти фінустанови зможуть через смартфон створювати нові точки продажу, замовляти POS-термінал та керувати процесом підключення нових торгових точок та послуг.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Як скористатися послугою
Для того, щоб користуватися послугою еквайрингу в мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу", необхідно:
- перейти до розділу "Послуги";
- вибрати у списку доступних послуг "Еквайринг";
- натиснути кнопку "Додати торгову точку";
- заповнити необхідну інформацію та надіслати заявку до банку, як на відео.
В ПриватБанку зауважують, що для більш зручного користування послугою достатньо додати ярлик "Еквайринг" на головний екран для миттєвого доступу до всіх функцій.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Які послуги доступні у "Приват24 для бізнесу"
Раніше Приватбанк запустив пільговий тариф для бізнес-клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.
Також ПриватБанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаній "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".
Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.
А нещодавно у "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.
Також повідомлялося, що ПриватБанк запустив для своїх бізнес-клієнтів пакет послуг "Бізнес старт". Він передбачає швидке відкриття рахунків онлайн, спеціальний тариф обслуговування та подарунки новим клієнтам.