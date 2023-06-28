Ощадбанк та ПриватБанк збережуть пільгові тарифи на еквайринг попри підвищення ставки інтерчейндж з липня

Державні Ощадбанк та ПриватБанк вирішили не підвищувати з 1 липня еквайрингову комісію для роздрібної торгівлі за приймання карткових платежів, незважаючи на підвищення тарифу інтерчейндж з боку платіжних систем.

Однак, як зазначають в Ощадбанку, у випадку непониження платіжними системами рівня інтерчейндж протягом одного-двох місяців він все ж "перегляне своє рішення".

"Останній раз банк відмовився підвищувати цю комісію у грудні 2022 року після того, як ставку інтерчейндж було вперше збільшено платіжними системами після повномасштабного вторгнення. На початку великої війни Ощад взагалі на декілька місяців скасував цю комісію, чим суттєво підтримав бізнес у цей важкий період", - нагадують в банку.

Як зазначив заступник голови його правління Антон Тютюн, безготівкові платежі були одним з основних факторів, які сприяли збереженню стабільності банківської системи України після 24 лютого минулого року, а сучасні фінансові технології допомогли бізнесу залишитись на плаву і продовжити забезпечувати українців найнеобхіднішим.

"Наше нинішнє рішення не підвищувати еквайрингову комісію допоможе зберегти цю тенденцію і надалі. Ми свідомо йдемо назустріч бізнесу навіть попри те, що зменшуємо свою прибутковість. Зараз у час великих випробувань на порядку денному не лише фінансові результати, а й питання взаємної підтримки українських споживачів, компаній та банків", – заявив він.

Перед цим про рішення не підвищувати вартість свого еквайрингу оголосив інший з двох найбільших банків - ПриватБанк. Як прокоментував член його правління з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв, цим банк продовжує підтримувати рітейл за непростих умов роботи бізнесу в умовах війни. Так, і після початку липня для клієнтів ПриватБанку діятиме базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%.

“Ми першими з початку війни підтримали рітейл та тимчасово скасували плату за еквайринг, що стало важливим фактором безпеки і виживання для мільйонів людей та самого бізнесу в перші місяці війни. Збереження пільгового тарифу - непросте для банку рішення, проте для нас соціальна відповідальність та підтримка українського бізнесу є головним пріоритетом. Пропонуємо підтримати нашу ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем Mastercard і Visa та скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, яке змушує банки збільшувати тарифи", - вказав Заіграєв.

ПриватБанк також "заради безпеки кожного українця" закликає український бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом саме безготівкову оплату товарів банківськими картками.

Нагадаємо, що напередодні ж стало відомо, що банки домовилися з міжнародними платіжними системами, що ті можуть підвищити міжбанківські комісії до 0,9%.

Зазначимо при цьому, що анонсоване зростання комісії інтерчейндж означатиме, що український платіжний ринок після більш ніж річної дії пільгових умов через війну просто повернеться до умов, погоджених 17 травня 2021 року в меморандумі Національного банку України та МПС Visa й Mastercard. Натомість рітейлери, для яких будь-яке збільшення таких комісій невигідне закликали відкласти таке рішення до кінця війни.

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