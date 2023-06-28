Ощадбанк и ПриватБанк сохранят льготные тарифы на эквайринг, несмотря на повышение ставки интерчейндж с июля

Государственные Ощадбанк и ПриватБанк решили не повышать с 1 июля эквайринговую комиссию для розничной торговли за прием карточных платежей, несмотря на повышение тарифа интерчейндж со стороны платежных систем.

Однако, как отмечают в Ощадбанке, в случае непонижения платежными системами уровня интерчейндж в течение одного-двух месяцев он все же "пересмотрит свое решение".

"В последний раз банк отказался повышать эту комиссию в декабре 2022 года после того, как ставка интерчейндж была впервые увеличена платежными системами после полномасштабного вторжения. В начале большой войны Ощад вообще на несколько месяцев отменил эту комиссию, чем существенно поддержал бизнес в этот трудный период", – напоминают в банке.

Как отметил заместитель главы его правления Антон Тютюн, безналичные платежи были одним из основных факторов, способствовавших сохранению стабильности банковской системы Украины после 24 февраля прошлого года, а современные финансовые технологии помогли бизнесу остаться на плаву и продолжить обеспечивать украинцев самым необходимым.

"Наше нынешнее решение не повышать эквайринговую комиссию поможет сохранить эту тенденцию и дальше. Мы сознательно идем навстречу бизнесу даже несмотря на то, что уменьшаем свою прибыльность. Сейчас во время больших испытаний на повестке дня не только финансовые результаты, но и вопросы взаимной поддержки украинских потребителей, компаний и банков", – заявил он.

Перед этим о решении не повышать стоимость своего эквайринга объявил другой из двух крупнейших банков – ПриватБанк. Как прокомментировал член его правления по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, банк продолжает поддерживать ритейл в непростых условиях работы бизнеса во время войны. Так, и после начала июля для клиентов ПриватБанка будет действовать базовый тариф за прием платежей с карточек на уровне 1,3%.

"Мы первыми с начала войны поддержали ритейл и временно отменили плату за эквайринг, что стало важным фактором безопасности и выживания для миллионов людей и самого бизнеса в первые месяцы войны. Сохранение льготного тарифа – непростое для банка решение, однако для нас социальная ответственность и поддержка украинского бизнеса является главным приоритетом. Предлагаем поддержать нашу инициативу и со стороны международных платежных систем Mastercard и Visa и отменить повышение ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года, которое заставляет банки увеличивать тарифы", – указал Заиграев.

ПриватБанк также "ради безопасности каждого украинца" призывает украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом именно безналичную оплату товаров банковскими картами.

Напомним, что накануне стало известно, что банки договорились с международными платежными системами, что они могут повысить межбанковские комиссии до уровня 0,9%.

Отметим при этом, что анонсированный рост комиссии интерчейндж будет означать, что украинский платежный рынок после более чем годового действия льготных условий из-за войны просто вернется к условиям, согласованным 17 мая 2021 в меморандуме Национального банка Украины и МПС Visa и Mastercard. В то же время ритейлеры, для которых любое увеличение таких комиссий невыгодно, призвали отложить такое решение до конца войны.

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