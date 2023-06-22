Украинский бизнес просит НБУ и Офис Президента предотвратить рост стоимости эквайринга Mastercard и VISA

Международные платежные системы MasterCаrd и VISA, фактически монополизировавшие украинский рынок, не реагируют на призывы украинского бизнеса отказаться от повышения комиссий за безналичные расчеты банковскими картами на период действия военного положения. Представителям бизнеса до сих пор поступают предупреждения от банков о росте с 1 июля текущего года ставки интерчейнджа до 0,9%, что приведет к увеличению выплат бизнеса за каждую безналичную операцию банкам и платежным системам.

Ассоциация ритейлеров Украины обращается в Офис президента, правительство и Национальный банк Украины с просьбой отреагировать на ситуацию.

"Не применять условия Меморандума между платежными системами и Национальным банком, который был подписан в июле 2021 года, до окончания военного положения. Этот документ предусматривал график изменения ставки интерчейнджа до июля 2023 года. Меморандум, к которому сегодня апеллируют международные платежные системы, был подписан в в условиях мирного времени. Он не учитывал обстоятельства, в которых украинцы и бизнес находятся уже второй год полномасштабной войны. Следовательно, вопрос возобновления действия Меморандума и предусмотренного графика должен происходить не раньше отмены в стране военного положения", — указывает RAU в своем обращении.

По данным Ассоциации ритейлеров Украины, подписанты Меморандума для затягивания времени готовят дополнительное соглашение к нему, следовательно снижение ставок эквайринга не произойдет вообще или состоится не ранее чем через три месяца.

"Для украинского бизнеса это критически. — отмечает RAU. — Попытка заключить дополнительное соглашение к данному Меморандуму, учитывая, что до этого снижение ставок происходило без подписания таких дополнительных соглашений, свидетельствует о прямом желании международных платежных систем повысить ставки интерчейндж и эквайринга как для малого, так и для крупного бизнеса уже с 1 июля 2023 года. В этом процессе непонятна позиция Национального Банка Украины, поддерживающего такие действия международных платежных систем, поскольку подписание приложения к Меморандуму не может состояться без его участия", - говорится в обращении Ассоциации, которая подчеркивает обязанности властей Украины во время войны защищать интересы населения и украинского бизнеса.

Он сейчас истощен и не имеет свободных средств на уплату повышенной стоимости эквайринга, ведь его подорожание сейчас — изъятие у бизнеса в условиях войны и экономического спада сотен миллионов гривен дополнительных расходов в год. Главным же и нежелательным следствием повышения комиссий за обработку безналичных платежей станет рост цен на товары для украинцев.

"Украинский бизнес считает, что текущий уровень ставки интерчейндж на уровне 0,7% экономически обоснованным и компромиссным для всех сторон. Это позволяет ритейлерам не увеличивать свои расходы и сдерживать рост цен, а банкам и платежным системам зарабатывать на предоставленных услугах по эквайрингу", — подчеркивает RAU и отмечает безответственную позицию международных платежных систем.

Visa и MasterCard контролируют в Украине 99,4% рынка, и при этом сами эти компании почти не страдают от последствий войны, имея чистые прибыли, исчисляемые миллиардами долларов.

Ранее представители украинского бизнеса уже призвали международные платежные системы Visa и MasterCard и банки сохранить ставки интерчейндж на уровне не выше 0,7% и эквайринга на действующем уровне до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его окончания. Повышение тарифов в сложных условиях военного времени может дестабилизировать систему безналичных расчетов, негативно отразится на экономике и ценах в Украине.

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