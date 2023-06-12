Подорожание эквайринга Mastercard и VISA может дестабилизировать экономику и цены

С просьбой повлиять на фиксацию тарифов международных платежных систем на время войны Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) также обратилась в Офис президента, правительства и Национального банка.

Украинский бизнес призывает международные платежные системы и банки сохранить ставки интерчейндж на уровне не выше 0,7% и эквайринга на действующем уровне до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его окончания. Повышение тарифов в сложных условиях военного времени может дестабилизировать систему безналичных расчетов, а также негативно отразиться на экономике и ценах в Украине.

С просьбой повлиять на фиксацию тарифов международных платежных систем на время войны Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) обратилась в Офис президента, правительства и Национального банка.

«Согласно сообщениям поступающих бизнесов банковских учреждений, с 1 июля 2023 года ожидается повышение стоимости эквайринга для украинского бизнеса. В случае повышения ставок интерчейндж (эквайринга) для субъектов хозяйствования это направление будет иметь негативное влияние на стоимость товаров и услуг для украинских потребителей. Дополнительные суммы расходов, которые должны будут заложить торговые компании на уплату повышенного размера эквайринга, могут достигать более ста миллионов гривен в год», — говорится в открытом обращении украинского бизнеса.

Как отмечает Ассоциация ритейлеров, украинский розничный бизнес прилагает невероятные усилия по обеспечению стабильной работы отрасли в условиях войны, обеспечивает наличие необходимых товаров для населения по доступным ценам и поддержку отечественных производителей. Повышение же стоимости эквайринга может повлечь за собой ценовую дестабилизацию и уменьшит доступность продуктов питания для отдельных категорий населения.

Для обеспечения экономической стабильности, поддержки украинского бизнеса и потребителей в условиях военного положения, RAU «просит Офис президента Украины, Кабинет министров Украины и Национальный банк Украины посодействовать в сохранении ставок интерчейндж на уровне не выше 0,7% и эквайринга на действующем уровне, и предотвратить его повышению до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его окончания».

RAU напоминает, что за год полномасштабного вторжения потребительские настроения украинцев существенно ухудшились в результате повышения цен: 63% респондентов исследования Deloitte уже в 2022 году готовы были экономить на покупке продуктов питания, в то время как годом ранее их численность не превышала 48%. При этом операторы рынка розничной торговли работают с соблюдением фиксированной розничной наценки на социальные продукты питания в размере 10% и с оплатой поставщику не позднее 10 календарных дней со дня поставки — так определено правительственным постановлением, действующим на период военного положения.

Как напомнили в ассоциации ритейлеров, с начала войны для стабилизации цен и налаживания работы украинского бизнеса в условиях военного положения, благодаря усилиям Офиса президента и Минэкономики был решен вопрос о фиксации ставки интерчейндж и эквайринга путем договоренностей с международными платежными системами и банками: «Офисом президента Украины и Национальным банком Украины было отмечено приоритетность проведения розничной торговлей безналичных платежей за проданный товар. Несмотря на сложный период в работе в 2022 году, энергетический локдаун, торговые сети максимально обеспечили требования государства. Совместные действия государства, банковских учреждений и бизнеса помогли наладить платежную систему в условиях войны».

По состоянию на 1 января 2023 г. международные платежные системы Mastercard и VISA совокупно контролируют 99,4% безналичных расчетов, что делает невозможным для украинских компаний выбор альтернативы. В Европейском Союзе в соответствии с Регламентом ЕС №2015/751 действуют предельные ограничения на комиссионное вознаграждение за интерчейндж на уровне 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт. В Украине, несмотря на состояние войны, ставка интерчейндж даже сейчас значительно выше, чем в других европейских странах.