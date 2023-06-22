Український бізнес просить НБУ та Офіс Президента запобігти зростанню вартості еквайрінгу Mastercard та VISA

Міжнародні платіжні системи MasterCаrd та VISA, які фактично монополізували український ринок, не реагують на заклики українського бізнесу відмовитись від підвищення комісій за безготівкові розрахунки банківськими картами на період дії воєнного стану. Представникам бізнесу досі надходять попередження від банків про зростання з 1 липня поточного року ставки інтерчейндж до 0,9%, що призведе до збільшення виплат бізнесу за кожну безготівкову операцію банкам та платіжним системам.

Асоціація рітейлерів України звертається до Офісу президента, уряду і Національного банку України з проханням відреагувати на ситуацію.

"Не застосовувати умови Меморандуму між платіжними системами та Національним банком, який було підписано у липні 2021 року, до закінчення воєнного стану. Цей документ передбачав графік зміни ставки інтерчейндж до липня 2023 року. Меморандум, до якого сьогодні апелюють міжнародні платіжні системи, був підписаний в умовах мирного часу. Він не враховував обставини, у яких українці та бізнес перебувають вже другий рік повномасштабної війни. Отже, питання відновлення дії Меморандуму та передбаченого графіку повинно відбуватись не раніше скасування в країні воєнного стану", — вказує RAU у своєму зверненні.

За даними Асоціація рітейлерів України, підписанти Меморандуму для затягування часу готують додаткову угоду до нього, відтак зниження ставок еквайрингу не відбудеться взагалі або відбудеться не раніше ніж через три місяці.

"Для українського бізнесу це є критичним. — зауважує RAU. — Намагання укласти додаткову угоду до даного Меморандуму, враховуючи, що до цього зниження ставок відбувалось без підписання таких додаткових угод, свідчить про пряме бажання міжнародних платіжних систем підвищити ставки інтерчейндж та еквайрингу як для малого, так і для великого бізнесу вже з 1 липня 2023 року. В цьому процесі незрозуміла позиція Національного Банку України, який підтримує такі дії міжнародних платіжних систем, оскільки підписання додатку до Меморандуму не може відбутись без його участі", — сказано у зверненні Асоціації, яка наголошує на обов’язку влади України під час війни захищати інтереси населення та українського бізнесу.

Він зараз виснажений та не має вільних коштів на сплату підвищеної вартості еквайрингу, адже його подорожчання зараз — це вилучення у бізнесу в умовах війни та економічного спаду сотень мільйонів гривень додаткових витрат на рік. А головним і небажаним наслідком підвищення комісій за обробку безготівкових платежів стане зростання цін на товари для українців.

"Український бізнес вважає, що поточний рівень ставки інтерчейндж на рівні 0,7% є економічно обґрунтованим та компромісним для всіх сторін. Це дозволяє рітейлерам не збільшувати свої витрати та стримувати зростання цін, а банкам та платіжним системам заробляти на наданих послугах з еквайрингу", — підкреслює RAU та відзначає безвідповідальну позицію міжнародних платіжних систем.

Visa та MasterCard контролюють в Україні 99,4% ринку, та при цьому самі ці компанії майже не потерпають від наслідків війни, маючи чисті прибутки, які обчислюються мільярдами доларів.

Раніше представники українського бізнесу вже закликали міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard і банки зберегти ставки інтерчейндж на рівні не вище 0,7% та еквайрингу на діючому рівні до закінчення воєнного стану та протягом трьох місяців після його закінчення. Підвищення тарифів у складних умовах воєнного часу може дестабілізувати систему безготівкових розрахунків, негативно позначиться на економіці і цінах в Україні.

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