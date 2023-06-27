В Украине с 1 июля все же повысят межбанковские комиссии при оплате товаров: банки договорились с Visa и Mastercard

Украинские банки и международные платежные системы все же договорились о повышении с 1 июля до 0,9% предельной ставки интерчейндж за безналичные платежи. Такое решение было принято на состоявшейся 26 июня встрече, сообщает со ссылкой на одного у ее участников Forbes.ua.

Издание получило м протокол этого совещания, где об этом также идет речь. В настоящее время комиссия interchange, которую банк, обслуживающий торговую точку, платит банку-эмитенту карты, составляет 0,7%.

Отложить же до конца войны невыгодное для них повышение призывали ранее ритейлеры. Однако банки угрожали в таком случае ростом стоимости услуг для конечных клиентов и введением комиссий за обслуживание карт. В свою очередь повышение банками стоимости эквайринга далее может повлиять на розничные цены на товары.

При этом анонсированный рост комиссии интерчейндж будет означать, что украинский платежный рынок после более чем годового действия льготных условий вследствие войны просто вернется к условиям, согласованным 17 мая 2021 года в меморандуме Национального банка Украины и МПС Visa и Mastercard.

Он предполагал, что последние должны снизить ставки интерчейнджа через две недели после получения разрешения Антимонопольного комитета до уровня не более 1,2%, с 1 июля 2022 года - до уровня не более 1%, а с 1 июля 2023 года - до уровня не более 0,9%.

В начале же полномасштабного вторжения России в марте 2022 года платежные системы и банки вообще убрали платежи за эквайринг и интерчейндж. Впрочем, в июне межбанковские комиссии были подняты до уровней не выше 0,3%, а в сентябре – не выше 0,7%. В декабре Visa и Mastercard ненадолго повысили interchange до почти довоенных 1%, однако Министерство экономики попросило их все же не менять ставку на период блэкаутов.