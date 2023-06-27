В Україні з 1 липня все ж підвищать міжбанківські комісії при оплаті товарів: банки домовилися з Visa й Mastercard

Українські банки та міжнародні платіжні системи все ж домовилися про підвищення з 1 липня до 0,9% граничної ставки інтерчейндж за безготівкові платежі. Таке рішення було ухвалено на зустрічі, що відбулася 26 червня, повідомляє з посиланням на одного у її учасників Forbes.ua.

Також видання отримало протоколу цієї наради, де про це теж ідеться. Наразі комісія interchange, яку банк, що обслуговує торгову точку, платить банку-емітенту картки, складає 0,7%.

Відкласти ж до кінція війни невигідне для них підвищення закликали раніше рітейлери. Однак банки погрожували в такому разі зросатнням вартості послуг для кінцевих клієнтів та введенням комісій за обслуговування карток. В свою чергу, підвищення банками вартості еквайрингу надалі може вплинути на роздрібні ціни на товари.

При цьому анонсоване зростання комісії інтерчейндж означатиме, що український платіжний ринок після більш ніж річної дії пільгових умов через війну просто повернеться до умов, погоджених 17 травня 2021 року в меморандумі Національного банку України та МПС Visa й Mastercard.

Він передбачав, що останні мають знизити ставки інтерчейндж через два тижні після отримання дозволу Антимонопольного комітету до рівня не більше 1,2%, з 1 липня 2022 року – до рівня не більше 1%, а з 1 липня 2023 року року – до рівня не більше 0,9%.

Натомість на початку повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року платіжні системи і банки взагалі прибрали платежі за еквайринг та інтерчейндж. Втім, у червні міжбанківські комісії були підняті до рівнів не вище 0,3%, а у вересні - не вище 0,7%. У грудні Visa і Mastercard ненадовго підвищили interchange до майже довоєнних 1%, але Міністерство економіки попросило їх все ж не змінювати ставку на період блекаутів.